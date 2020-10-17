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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 17 » 12:04:54

Команда «ПРОпозиції» провела зариблення річки. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 12:18:08 699 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Команда «ПРОпозиції» провела зариблення річки. ВІДЕО

 Зариблення річки Случ провела команда "Пропозиції" у Новограді-Волинському. У воду запустили 520 кг білого амура, коропа та товстолоба.

Про екологічну ініціативу команди лідерів Новограда-Волинського розповів співзасновник партії "Пропозиція" Сергій Сухомлин"Пів тонни риби випустили в річку. Це класна ініціатива команди "Пропозиції" Новограда-Волинська. Це ПРО майбутнє. Команда "Пропозиції" – відповідальні люди, і їм є що показати. Ще не при владі вони вже роблять для своєї громади дуже корисні речі".


Кандидат на посаду Новоград-Волинського міського голови від партії "Пропозиція" Олександр Широкопояс розповів, що цей проєкт будуть продовжувати і надалі.
 

"Це вперше у Новограді-Волинському був масовий запуск риби – запускали білий амур, короп і товстолоб. Ми проконсультувалися з водними експертами: запускали не мальок, а той, що вже трішки підріс, щоб прижитися в такій водоймі. Ми зареєстрували ГО "Річка Случ" і це наш перший проєкт – зариблення річки. Думаю, незабаром ми це повторимо", – розповів Широкопояс.


За словами кандидата до облради Володимира Ширми, це крок у підтримку екології, адже риба теж чистить річку:"Це гарний приклад для громадських і партійних структур".

Пресслужба політичної партії “Пропозиція”
 
Тэги: выбори 2020, партия пропозиція
Комментариев: 2
AtomuliYadalato
1 Atomuli Yadalato (AtomuliYadalato)   • 14:28:25, Сегодня [Материал]
+2

А слабо зарыбить Тетерев ниже Житомира в районе Слободы/Станишовки? Из-за стоков от города, там уже два года ничего не клюет, даже бессмертный карась, которого всегда можно было ловить килограммами
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:24:05, Сегодня [Материал]
+2

Именно из-за таких зарыблений и пропадает рыба. В водоёмы запускают рыбу, которая не жила в этих водоёмах. Они не могут обеспечить кормовую базу, баланс, нерестилища. Из-за этих "гостей" вымирают караси, щука, окунь, ленок, вообще все аборигенные виды рыб, которые жили в этих видах тысячи лет. У них была сбалансированная кормовая база. Они мирно ели друг друга и травку, всем всего хватало. И тут запускают тысячи проглотов, которые сжирают всё. В результате гибнут и аборигенные виды, и сами "гости". Так что один вред от подобного "благодеяния".
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