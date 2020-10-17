Команда «ПРОпозиції» провела зариблення річки. ВІДЕО

Про екологічну ініціативу команди лідерів Новограда-Волинського розповів співзасновник партії "Пропозиція" Сергій Сухомлин : "Пів тонни риби випустили в річку. Це класна ініціатива команди "Пропозиції" Новограда-Волинська. Це ПРО майбутнє. Команда "Пропозиції" – відповідальні люди, і їм є що показати. Ще не при владі вони вже роблять для своєї громади дуже корисні речі".

"Це вперше у Новограді-Волинському був масовий запуск риби – запускали білий амур, короп і товстолоб. Ми проконсультувалися з водними експертами: запускали не мальок, а той, що вже трішки підріс, щоб прижитися в такій водоймі. Ми зареєстрували ГО "Річка Случ" і це наш перший проєкт – зариблення річки. Думаю, незабаром ми це повторимо", – розповів Широкопояс.