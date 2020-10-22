Чиновницьке свавілля: у Чуднові директор комунального підприємства погрожує кандидатці на голову ОТГ від «Пропозиції». ВІДЕО

«Зверталася до керівника місцевого комунального підприємства теплокомуненерго Кідрука Миколи Олеговича з проханням показати мені технічну документацію. На жаль, на це відповідь мені була не зовсім адекватна та правильна. А буквально вчора, пан Кідрук намагався мене переїхати своїм автомобілем, кричав, обзивав негарними словами. Сьогодні я звернулася із заявою в поліцію. Кожна людина перед законом рівна і кожна людина має відповідати за те, що вона робить та які дії вчиняє. Якщо ж пан Кідрук вважає, що там все іде правильно і ніяких дій незаконних там немає, нехай покаже мені проектно-кошторисну документацію, я з нею ознайомлюся, переконаюся, що там відбувається все правильно, чесно та законно і ніяких питань до нього більше не буде», - розповідає Ірина Кухар.