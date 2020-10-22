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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 22 » 18:03:14

Чиновницьке свавілля: у Чуднові директор комунального підприємства погрожує кандидатці на голову ОТГ від «Пропозиції». ВІДЕО   PR  

Сегодня, 18:14:24 151 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чиновницьке свавілля: у Чуднові директор комунального підприємства погрожує кандидатці на голову ОТГ від «Пропозиції». ВІДЕО

 Кандидатці на посаду голови Чуднівської ОТГ від партії «Пропозиція» Ірині Кухар погрожує розправою директор місцевого теплокомуненерго. Причиною цього стало розслідування чинної депутатки міськради щодо відмови у підключенні населення до централізованого водопостачання.

Так, інтерес до того, чому люди мають власним коштом підводити воду в двори, у той час як за проєктом роботи повинні виконуватися за рахунок міста, вивели з рівноваги очільника комунального підприємства. Після невдалої спроби змусити ЗМІ видалити сюжет, відзнятий по цій темі, він перейшов до безпосередніх погроз Ірині Кухар. У відповідь на це до поліції було подано заяву.
 

«Зверталася до керівника місцевого комунального підприємства теплокомуненерго Кідрука Миколи Олеговича з проханням показати мені технічну документацію. На жаль, на це відповідь мені була не зовсім адекватна та правильна. А буквально вчора, пан Кідрук намагався мене переїхати своїм автомобілем, кричав, обзивав негарними словами. Сьогодні я звернулася із заявою в поліцію. Кожна людина перед законом рівна і кожна людина має відповідати за те, що вона робить та які дії вчиняє. Якщо ж пан Кідрук вважає, що там все іде правильно і ніяких дій незаконних там немає, нехай покаже мені проектно-кошторисну документацію, я з нею ознайомлюся, переконаюся, що там відбувається все правильно, чесно та законно і ніяких питань до нього більше не буде», - розповідає Ірина Кухар.



За словами кандидата у депутати до Житомирської обласної ради по 4 виборчому округу Руслана Годованого, такому чиновницькому свавіллю варто нарешті покласти край. Для цього потрібно прийти на виборчі дільниці 25 жовтня та віддати голос за відповідальних професіоналів з твердою державницькою позицією. Саме такі об’єдналися у партії «Пропозиція» - політичній силі, яка не боїться викликів та має чіткий план реальних змін на краще.

«Коли у нас буде ваша довіра і підтримка, ми зможемо навести лад у Чуднові, зокрема – розібратися з комунальним підприємством, яке надає послуги не якісно та не в повному обсязі. Іншого шляху, щоб змінити ситуацію, аніж прийти на вибори і підтримати команду, яка знає що робити, а саме – команду професіоналів партії «Пропозиція» та кандидата на посаду міського голови Ірину Кухар, немає. В іншому випадку все залишиться як є ще на довгих  5 років. Тому, прошу довірити нам можливість змінити ситуацію на краще», - переконаний Руслан Годований.

 











Пресслужба політичної партії «Пропозиція»
 
Тэги: партия пропозиція, Годованный
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