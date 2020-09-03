Бердичівські депутати єдиними в Україні не спромоглися підтримати малий та середній бізнес, - Сергій Орлюк

«Підприємці всієї України об’єдналися. Чітко сформулювали свої вимоги до влади: зберегти спрощену систему оподаткування і не забирати у тисяч людей можливість працювати. Проте, у Бердичеві депутати переймаються проблемами місцевих підприємців лише на словах. Тому сьогодні на позачерговій сесії Бердичівської міської ради (окрім чотирьох) категорично утрималися від голосування за проєкт рішення із Зверненням ФОПів, внесення якого я ініціював. Привід був надуманим: доопрацювати в комітетах. Що доопрацьовувати? Чинні депутати міськради, Ви визначтесь: Ви за те, щоб в Бердичеві були робочі місця, а бюджет отримував податки, чи Ви за те, щоб бердичівляни шукали роботу за кордоном?



В Бердичеві депутати не проголосували за Звернення до Президента, Верховної Ради та Уряду щодо збереження спрощеної системи оподаткування. Натомість Звернення підтримали міські ради Кам’янки, Хмельницького, Лозової, Луцька, Дніпра, Херсона та інших міст. Важливо всім знати, що сьогодні більшість депутатів окрім декількох чоловік під надуманим причинами утрималися від голосування навіть за внесення проєкту рішення у порядок денний сесії. Кому потрібні такі обранці? Депутати міськради, ви кого ігноруєте? Активних працьовитих бердичівлян, які нічого не просять у влади, не їдуть за кордон, знайшли собі роботу, працюють в місті й платять податки у міський бюджет? З ким тоді плануєте змінювати Бердичів? Чи реальні справи у ваші плани не входять? Бердичів не Білорусь. У Бердичеві влада у спадок не передається!



Ганьби вже не позбудетесь. Але на завершення своєї каденції можете вчинити порядно і проголосувати за Звернення SaveФОП та долучитись до захисту підприємництва і можливості людям працювати у Бердичеві. Час на роздуми ще є», - написав Сергій Орлюк.