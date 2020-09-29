Нижча ціна за якісніші послуги: «Пропозиція» ініціюватиме передачу мереж Новогуйвинської ОТГ житомирському водоканалу. ВІДЕО

На запрошення кандидата на посаду голови Новогуйвинської ОТГ Олександра Ловинюка та кандидата у депутати до Житомирської облради Руслана Годованого по 4 виборчому округу, куди входить Новогуйвинська ОТГ, до приміського селища завітав міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
У ході зустрічі представники політичної партії «Пропозиція» обговорили нагальність передачі мереж водопостачання та водовідведення Новогуйвинської громади на баланс житомирського водоканалу. Такий крок дозволить проводити реконструкції мереж на рівні з обласним центром, а відтак – зробить послугу значно якіснішою. При цьому, чинний тариф для мешканців Новогувинської ОТГ буде знижено на 33%.
«Перед майбутнім керівництвом Новогуйвинської ОТГ стоятиме ряд викликів та завдань, одним з яких буде питання централізованого водопостачання для жителів Новогуйвинського. А саме його безперервності, якості та ціни за дану послугу. На сьогодні виконкомом затверджена ціна складає майже 39 грн за куб.м, що є надто дорого. Співпрацюючи з міським головою Сергієм Івановичем ми маємо на меті передати мережу водопостачання та водовідведення на баланс КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради. Це дасть змогу зменшити ціну для населення та прирівняти до тарифів Житомира», - розповів кандидат на посаду голови Новогуйвинської ОТГ Олександр Ловинюк.
«Місто зацікавлене у співпраці з ОТГ, які знаходяться навколо. Так, більшість людей, які там мешкають, працюють у Житомирі, їхні діти ходять до житомирських садочків та шкіл і тому це такі ж наші мешканці і ми не можемо їх розділяти. Наразі склалася ситуація, що у Новогуйвинському та Озерному ціна на воду значно вища, аніж у Житомирі. Завдяки реалізації проекту Світового банку та завдяки тому, що зараз перекладають нові мережі, ми справді можемо зменшити ціну на воду у Новогуйвинській ОТГ. Це буде можливо, якщо зайде сильна команда, яка у співпраці з містом зможе реалізувати цей проект. Це абсолютно можливо. Тому, приходьте на вибори, обирайте сильну команду і все у нас буде добре», - переконаний житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
Водночас Руслан Годований зауважив, що такі масштабні проєкти, як реконструкція мереж, не повинні лягати лише на плечі міст чи громад. Свою допомогу у їхній реалізації має надавати й обласна рада та центральна влада, що дозолить значно пришвидшити процес виконання робіт та зменшити фінансовий тягар для місцевих бюджетів.
«Децентралізація сьогодні дозволяє співпрацювати різним ОТГ, об’єднуючи зусилля для реалізації спільних проєктів. Але, звичайно, ані бюджет міста, ані бюджет ОТГ, не завжди може допомогти зробити такий унікальний проєкт. Відтак, до цього має долучатися обласна рада та обласний бюджет, ДФРР тощо. Це необхідно, аби такі проекти реалізовувалися не роками, а місяць-два, максимум пів року. Тому, докладу максимум зусиль, аби обласна рада до фінансувала цей проект і ми могли його швидко реалізувати», - зауважив кандидат у депутати до Житомирської обласної ради Руслан Годований.