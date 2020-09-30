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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 30 » 13:01:04

Руслан Годований: «Наша ПРОпозиція - створення у Житомирській області мережі мобільних медичних лабораторій». ВІДЕО   PR  

Сегодня, 13:08:11 97 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Руслан Годований: «Наша ПРОпозиція - створення у Житомирській області мережі мобільних медичних лабораторій». ВІДЕО

 Обласна влада має забезпечити безперешкодний доступ до медичного обстеження усіх жителів Житомирщини, насамперед – із найвіддаленіших населених пунктів. Це сприятиме виявленню хвороб на ранніх стадіях, а відтак їхньому легшому лікуванню.

У цьому переконаний кандидат у депутати до Житомирської обласної ради по 4 виборчому округу від партії «Пропозиція» Руслан Годований. За його словами, аби працювати на випередження, насамперед варто закупити за кошти обласного бюджету мобільні медичні лабораторії, які зможуть якісно та оперативно проводити  діагностику та різноманітні аналізи.
 

«Більшість людей, особливо у віддалених селах, не можуть собі дозолити сьогодні поїхати і пройти обстеження в обласній лікарні, чи навіть у місцевій. Ви ж розумієте, що ми витрачаємо величезні кошти на те, щоб людей лікувати. І це необхідно! Але, якщо б ми могли попередити, це було б значно краще. Перше, що ми хочемо зробити за найближчі 5 років, це закупити за рахунок обласного бюджету медичні пересувні лабораторії. Тобто, це автомобіль, оснащений обладнанням, за допомогою якого можна робити різні аналізи. Це ж, у свою чергу, дозолить на ранніх стадіях виявляти хвороби і дуже швидко та якісно їх лікувати. Це буде прикладом того, коли не ти йдеш до медицини, а вона до тебе, щоб попередити твою хворобу.  Пропозиція дуже проста: реальні проєкти замість популізму та обіцянок», - переконаний  Руслан Годований.



Пресслужба партії партії «Пропозиція»

 


Тэги: медицинa, партия пропозиція, Руслан Годованный
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