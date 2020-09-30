Руслан Годований: «Наша ПРОпозиція - створення у Житомирській області мережі мобільних медичних лабораторій». ВІДЕО

«Більшість людей, особливо у віддалених селах, не можуть собі дозолити сьогодні поїхати і пройти обстеження в обласній лікарні, чи навіть у місцевій. Ви ж розумієте, що ми витрачаємо величезні кошти на те, щоб людей лікувати. І це необхідно! Але, якщо б ми могли попередити, це було б значно краще. Перше, що ми хочемо зробити за найближчі 5 років, це закупити за рахунок обласного бюджету медичні пересувні лабораторії. Тобто, це автомобіль, оснащений обладнанням, за допомогою якого можна робити різні аналізи. Це ж, у свою чергу, дозолить на ранніх стадіях виявляти хвороби і дуже швидко та якісно їх лікувати. Це буде прикладом того, коли не ти йдеш до медицини, а вона до тебе, щоб попередити твою хворобу. Пропозиція дуже проста: реальні проєкти замість популізму та обіцянок», - переконаний Руслан Годований.