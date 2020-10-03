Кто, как и для чего берет власть в Житомире. Все ответы и реальные расклады

Еще за месяц до официального начала предвыборного марафона Житомир запестрел бордами и плакатами. Где-то вполне традиционными, кое-где — откровенно ироничными. Тем не менее действующий мэр Сергей Сухомлин практически уверен в своем триумфе и прочит победу ведомой им в городскую раду партии мэров «Пропозиція».

Очевидно, что политические дрязги и баталии — это не про Житомир. Даже если на выборах вы в это случайно поверите. Житомир сегодня — вотчина прекрасно ориентирующегося в политических трендах Сухомлина. Всю свою каденцию действующий градоначальник вел и диктовал основную линию в достаточно разношерстной городской раде. На что у него были весомые основания — деньги.

Сергей Сухомлин, его советник Александр Черняхович и секретарь городского совета Наталья Чиж Фото: Житомир info



Прошлые кураторы мэра, а в их числе бизнесмен-нардеп БПП Борислав Розенблат, финансово поддержавший Сухомлина на выборах 2015-го, земляк и экс-вице-премьер Геннадий Зубко, да и сам глава БПП экс-президент Порошенко очень сильно постарались для города. Ну или Сухомлин постарался максимально использовать свалившийся на голову ресурс.

Экс-вице-премьер Г. Зубко с зарубежной делегацией в гостях у мэра Житомира. Фото: Экономическая правда



Но если, с одной стороны, всю каденцию в город шел поток бюджетных и грантовых средств под разные городские программы и проекты, то, с другой — Житомир настолько ими увлекся, что параллельно набрался еще и кредитов. В итоге, наряду с оставшимися нерешенными за пять лет ключевыми проблемами, связанными с транспортом и обеспечением города питьевой водой, мэр получил высокий антирейтинг.

Однако — не получил реальных конкурентов ни от одной из политических сил. Старые соратники Порошенко и Зубко под зонтиком ЕС (которая все еще имеет вес в городе), выставили заведомо непроходную Людмилу Зубко — жену экс-вице-премьера.

Людмила Зубко. Фото: Times ZT

Елена Розенблат. Фото: Житомир online



Розенблат, побивший горшки с соратниками, на этот раз финансирует в мэры сразу двух родственников — родную сестру Елену Розенблат и двоюродного брата Матвея Хренова, параллельно принимая от действующего мэра знаки внимания. Последний — коммунальный отель «Житомир», доставшийся бизнесмену по дешевке. Ну, а «слуги народа» пошли в бой во главе с «темной лошадкой» — ректором Житомирской политехники Виктором Евдокимовым.

Матвей Хренов. Фото: Житомир today



Виктор Евдокимов. Фото: Житомир online



Все они — персонажи второго эшелона, которые вряд ли получат возможность формировать новую «погоду в доме». Разве что хорошо «откусят» голосов, заставив Сухомлина понервничать и еще немного потратиться во втором туре. Другой вопрос: почему ключевые политические игроки сыграли с Сухомлиным в поддавки? Или все дружно сделали ставки на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с мэром в городской раде?

Как сложились отношения мэра и Центра?

В 2015 году за кресло мэра Житомира боролись 16 человек. Во второй тур вышли два кандидата — и.о. мэра Любовь Цимбалюк и ее на тот момент заместитель Сергей Сухомлин. Которого политически поддерживал БПП, а финансово — позднее скандально прославившийся местный бизнесмен-нардеп от БПП Борислав Розенблат. Судя по явке, а проголосовать во втором туре мэрской гонки пришли 34% житомирян, большинству жителей города ни одна кандидатура не подходила. Судьбу города определило меньшинство. При населении почти в четверть миллиона, за кандидата от БПП Сергея Сухомлина отдали свой голос 31 637 избирателей, а его оппонента — кандидата от «Батьківщини» Любовь Цимбалюк — поддержали 25,7 тысячи житомирских избирателей.

Выборы в Житомире. Фото: Житомир info



Одновременно с избранием Сухомлин сложил полномочия депутата облрады, куда он попал от партии Яценюка «Фронт змін». Безусловно, кто-то, с учетом дальнейших политических метаморфоз градоначальника (о которых мы сказали выше), назовет Сухомлина «политическим флюгером». Но кто-то и одобрит «стремление мэра работать на город при любой власти». Воюющий с Киевом — всегда в проигрыше. А Сухомлин и Житомир — нет.

Сергей Сухомлин и Петр Порошенко. Фото: Житомир info



В то время как Киев в ходе децентрализации делился с громадами властью и деньгами, в Житомире мэр подминал под себя всю власть и ресурсы. За пять лет в городе сформировалась жесткая авторитарная вертикаль во главе с мэром.

Несмотря на публичную ставку в президентских выборах на Петра Порошенко, после его проигрыша Владимиру Зеленскому Сухомлин прошел и это испытание, сохранившись как серьезный центр влияния в городе и области. На выборах в Верховную Раду мэр Житомира предусмотрительно дистанцировался от БПП—ЕС и довольно активно помогал уже местным кандидатам от «Слуги народа».

Ситилайты партии



Кандидата в президенты Владимира Зеленского и местную организацию «Слуги народа» на выборах в ВР в Житомире представлял Евгений Яремчук — давний партнер мэра. Яремчук является владельцем ряда местных СМИ и рекламного агентства. А также совладельцем ресторана, построенного в доме Трибеля, — историческом здании в самом центре Житомира. Которое городская власть «выгодно» продала за 13,6 млн, при стартовой цене в 13,476 млн.

Евгений Яремчук и Владимир Зеленский. Фото: Журнал Житомира



В итоге парламентская кампания «слуг» в городе прошла на «ура». Пятеро из шести житомирских мажоритарщиков прошли в Раду именно от СН. А спонсировал и продвигал их своими ресурсами все тот же Евгений Яремчук, который в своих интервью постоянно упоминает, что дружит с Сухомлиным более 20 лет.

Однако уже с начала карантина отношения мэра с Центром, по крайней мере публичные, сильно охладели. Тренд мэров, которые на местах оказались сильнее центральной власти, внес коррективы в позицию Сухомлина. Сначала Сухомлин зарегистрировал свою местную политическую силу «Партія твого міста», однако летом неожиданно появился в шестерке мэров, презентовавших «Пропозицію». Источники утверждают, что так мэру показалось дешевле.

Мери-лидеры партии



Тем не менее Сухомлин не только не получил «ответку» Банковой в виде уголовных дел, как то произошло в Днепре и других оппозиционных Киеву городах, а остался на марше еще и с подарком — техническим кандидатом от СН Евдокимовым. Но об этом — ниже.

Как изменился и используется бюджет города в ходе децентрализации?

По поступлениям «зарплатного» налога (НДФЛ) на одного человека Житомир занимает седьмое место в Украине, и хотя средняя зарплата в городе не достигает 10 тыс. грн большое количество предприятий, гарантирующих официальное трудоустройство житомирянам, обеспечивает и достойное наполнение городского бюджета.

Если в 2014-м доходы житомирского бюджета составляли 1,2 млрд грн, то в 2019-м — свыше 3 млрд грн, причем налоги обеспечили наполнение 55,5% этих поступлений. Кроме уже упомянутого НДФЛ, город наполняет свою казну за счет местных налогов (454 млн грн в 2019-м), арендной платы (10,6 млн грн), ренты (84,7 млн грн) и акцизов (138 млн грн).

Нет, это не показатель добросовестности налогоплательщиков, это показатель ответственности городской власти. В течение года горрада последовательно мониторила соблюдение минимальных гарантий оплаты труда, добропорядочность продавцов подакцизной продукции, работала с неплательщиками налогов и арендаторами. В результате, в 2019-м все без исключения показатели доходов общего фонда бюджета Житомира были выполнены. Реверсная дотация, которую город отдал Госбюджету, в 2019 году составляла 85 млн грн.

Заседание комиссии житомирского городского совета. Фото: Житомир 20 минут



Впрочем, расходная часть городского бюджета все равно больше доходной, в прошлом году дефицит бюджета достиг почти 120 млн грн. Практически все расходные статьи выполнены на 90 процентов и больше.

Ржаной рынок в Житомире. Фото: times.zt



Несмотря на это, город четко понимает, на что именно хочет потратить бюджетные средства, у него есть план экономического развития. В Житомире действуют 30 городских целевых программ, финансированных городским бюджетом. Например, мероприятия программы поддержки малого и среднего предпринимательства предусматривают привлечение малого бизнеса к участию в закупках горрады, помощь в выходе на экспортные рынки сбыта, организацию учебных семинаров о налогообложении и администрировании ведения бизнеса и даже создание «Школы предпринимательства», курсов по основам рыночной экономики, практических семинаров для молодежи «Путь к будущей профессии» и т.п.

Расходы бюджета развития выросли почти в 2,5 раза и в 2019 году составляли 297 млн грн (133,5 млн грн — в 2014-м).

Показательно, что при этом городская власть сделала все, чтобы прибрать к рукам общественный бюджет участия (18 млн грн), фактически лишив горожан права инициировать проекты, которые будут реализовываться за счет этого бюджета.

Среди других городских программ: «Муниципальный энергетический план», предусматривающий ряд мероприятий по энергоэффективности; Программа равных возможностей, которой предусмотрены обучающие мероприятия на тему гендерного равенства и мотивационные семинары для женщин; Программа восстановления коммунального хозяйства Житомира и т.п. Подавляющее большинство мероприятий по этим программам выполняется своевременно и в полном объеме. И средства на их финансирование поступают в основном не из городского бюджета, а от международных партнеров.

Сессия Житомирского горсовета. Фото: Житомир info



За последние пять лет Житомир получил от международных доноров и партнеров значительные средства на проекты в сфере ЖКХ и повышение энергоэффективности (весьма болезненные проблемы для города). Все договоренности и соответствующие соглашения заключали правительство и профильный вице-премьер-министр регионального развития Геннадий Зубко. Среди таких проектов, например, долгожданная горожанами модернизация водоканала. В 2015 году Министерство регионального развития включило КП «Житомирводоканал» в перечень объектов, которые будут комплексно модернизированы за средства МБРР. На реконструкцию привлекли свыше 39 млн долл. и в нынешнем году должны были бы ее завершить, но город уже попросил отложить реализацию проекта еще на год.

Работы по модернизации водопроводно-канализационной инфраструктуры Житомира. Фото: facebook.com/gromada.zt/



Кроме того, в 2016-м Житомир был одним из четырех украинских городов, в которых Немецкое общество по международному сотрудничеству профинансировало проект «Интегрированного развития». За средства общества разработана Концепция интегрированного развития до 2030 года, предусматривающая внедрение в городе новых логистических технологий, создание рабочих мест, повышение качества медицинского обслуживания, создание рекреационных зон и т.п. Несмотря на то, что городская власть и мэр очень гордились разработкой этой концепции, никаких мероприятий, предусмотренных ею, они до сих пор не реализовали.

Концепция интегрированного развития г. Житомир 2030. Фото: facebook.com/kirm.zt/



Львиная доля средств на финансирование различных проектов идет из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Этот фонд был создан в 2015 году для поддержки развития регионов и финансирования строительства и реконструкции важных и нужных громаде объектов. За пять лет из ГФРР на 25 проектов в Житомире выделено свыше 362 млн грн, субвенция на социально-экономическое развитие составляла 89,2 млн грн. Увеличение бюджетов и возможность делать большие проекты глава Житомира использует в полной мере. При этом временами «забывает» напомнить, что ресурсы поступают не только из города. Любимый пример Сухомлина — это уличное освещение в Житомире, но 9/10 бюджета этого проекта поступило из ГФРР.

Какие обещания за пять лет мэр выполнил, а о каких — забыл?

Согласно оценке качества обслуживания в городе, в большом муниципальном опросе социологической группы «Рейтинг» Житомир находится во второй части списка городов Украины с оценкой 2,8 балла из 5 возможных. А вот сайт «Слово і Діло» подсчитал, что мэр Житомира Сергей Сухомлин успел за свою каденцию дать 75 обещаний. Выполнил — 40%.

Кроме перечисленных выше программ и проектов, которые ведет городская власть, горожане говорят, что к плюсам работы мэра надо добавить масштабную поддержку капремонтов заведений образования и здравоохранения. Ежегодно город существенно финансирует проект «Новая украинская школа», а также выплачивает некоторым бюджетникам премии из городского бюджета. Но проблем все еще много.

Сухомлин активно занимался проектом реконструкции и развития аэропорта «Житомир». Речь идет о создании в городе международного аэропорта, откуда будут осуществляться внутренние и международные рейсы. На сегодня уже отремонтированы вокзальный комплекс, терминал, строятся ангары и помещения пожарной службы. Обсуждаются два пути возрождения аэропорта «Житомир» — концессия или государственно-частное партнерство. Основной партнер — компания YanAir, для которой житомирской аэропорт является базовым. В феврале 2018 года аэропорт принял новый самолет — Boeing-737. Однако, засмотревшись в небо, мэр пропустил много важных деталей на земле.

Одна из главных — отсутствие новой утвержденной автобусной сети, которую уже много лет пытаются разработать. Кроме того, мэр не смог договориться с губернатором о подчинении пригородных маршрутов городу, ведь они полностью дублируют движение коммунального транспорта в Житомире, и в них нет валидаторов для оплаты проезда картой житомирянина, транспортной картой или какой-либо банковской картой с этой функцией.

Покупаются новые троллейбусы, но коммунальное предприятие — катастрофически убыточно из-за малого количества троллейбусов на маршрутах, слепого соблюдения карантинных ограничений по количеству пассажиров и пр., а также дублирования маршрутов городскими и пригородными маршрутками.

Сейчас самой большой проблемой для города остается водоснабжение. Поскольку вышеупомянутая модернизация водоканала стоимостью свыше 39 млн долл. до сих пор не завершена, житомирянам регулярно отключают воду. Отсрочку этого проекта на фоне постоянного увеличения стоимости водоснабжения можно назвать главным провалом местной власти.

Ремонт трассы водоснабжения. Фото: Житомир Live



Не суждено осуществиться и планам строительства современного мусороперерабатывающего завода. Городской полигон по захоронению твердых бытовых отходов (которому уже 63 года) создавался без проекта, стихийно и уже давно исчерпал свои возможности. Сухомлин обещал построить мусороперерабатывающий завод до 2019 года, потом — до 2020-го, но строительство до сих пор не началось.

Житомирский городской полигон. Фото: zhitomir.info



Обещание создать три тысячи рабочих мест, построив индустриальный парк, не выполнено. Содействие развитию малого и среднего бизнеса через открытость и прозрачность тендеров остается под вопросом, поскольку большинство тендеров достаются одним и тем же предприятиям. Особенно это заметно в сфере строительства.

Не выполнено и обещание восстановить работу аэропорта «Житомир». Не удалось создать обещанную сеть коммунального видеонаблюдения и ввести программу безопасности в школах и детских садах Житомира. Все эти идеи были объединены проектом «Безопасный город», который начали разрабатывать еще до прихода Сухомлина на должность городского главы.

В 2019 году на 18 светофорных объектов потратили 12,4 млн грн. Обещанной «зеленой волны» движения, безопасности переходов возле учебных заведений, садиков и больниц — нет, люди жалуются на «глючные» светофоры.

Не удалось ввести и систему одностороннего движения с сетью велосипедных дорожек. Не считать же таковой велосипедную дорожку длиной в 100 метров, на которой паркуют авто.

Плохо не только велосипедистам, но и маломобильным группам населения. Житомир до сих пор не стал городом, доступным людям с особыми потребностями. Есть шесть низкопольных троллейбусов и 17 коммунальных автобусов с пандусами. Частные перевозчики обязаны иметь на маршруте хотя бы одну машину с пандусом, но не всегда ими пользуются. Недавно отремонтированные дорожки в центре имеют удобные съезды, но в целом передвигаться по Житомиру людям в инвалидных колясках, с колясками и костылями тяжело.

В чем видят коррупционный фактор горожане, медиа и правоохранители?

Сегодня реклама Сухомлина базируется на принципе «было — стало». На бордах — фотографии различных реализованных в городе при Сухомлине объектов до и после реконструкции: улица Михайловская, сквер на улице Лятошинского, стадион «Авангард», набережная реки Тетерев...

Однако житомиряне вряд ли представляют, как будет развиваться город в следующую мэрскую «пятилетку», кто бы ни стал градоначальником. Ведь, помимо безвозмездных средств бюджета, ГФРР и доноров, команда Сухомлина освоила достаточно много кредитных денег.

Так, в 2017 году правительство подписало соглашение с ЕБРР о финансировании мультидонорского фонда E5P, по которому КП «Житомиртеплокомуненерго» получило 10 млн евро кредита и 5 млн евро гранта для реализации проекта «Развитие системы теплоснабжения Житомира». Также от ЕБРР город получил 9,5 млн евро на транспортную программу. Победителем тендера по закупке 49 троллейбусов в апреле 2019-го стала компания «Белкоммунмаш».

КП «Житомиртеплокоммунэнерго». Фото: insider.zt.ua



А еще кредиты на развитие города — на строительство ТЭЦ, замену труб теплотрасс и водосети, реконструкцию набережной, укладку плитки, утепление школ et cetera. Уже в 2021 году на погашение нужно будет предусмотреть десятки миллионов гривен, в 2022-м — еще больше. Мэр Сергей Сухомлин и его сегодняшние конкуренты Матвей Хренов и Наталия Леонченко прекрасно знают о ситуации. Но ответ на вопрос, откуда брать деньги, чтобы возвращать одолженное, — за рамками предвыборной дискуссии.

К тому же средства ГФРР и кредитных займов тратились не всегда открыто. Некоторые тендеры в городе на капремонты, реконструкции, строительства выигрывала горстка одних и тех же подрядчиков, которые сознательно значительно занижали ценовое предложение, а потом из бюджета получали дополнительные средства отдельными решениями сессии. Схема стара как мир, но в Житомире успешно работает и поныне. Сам мэр как бы был непричастен к этим схемам. Ключевое — как бы.

Кроме того, постоянное пополнение бюджета происходит за счет глобальной распродажи коммунальной собственности и коммунальной земли. Этими вопросами ведает глава земельной комиссии в горраде Николай Янушевич. Но коммунальная собственность не бесконечна, как и земля. Тем более что средства от реализации, как пишут медиа, не всегда попадают в городской бюджет.

Есть в Житомире и ряд скандальных строительств, резонансных для общества. Первое из них — АЗС UPG, вызывающее постоянные протесты жителей близлежащих домов (митинги проходили даже под горрадой). Сухомлин заключил договор долевого участия с ООО UPG на строительство АЗС. Она была построена, несмотря на отсутствие соответствующих документов. Начались протесты горожан, на которых мэр говорил, что он с народом. В итоге апелляционный суд признал строительство незаконным, ГАСИ объявила об отмене разрешения на строительство.

Еще один похожий проект — торговый центр на улице Киевской, 50. Его строительство привело к разрушению соседнего жилого дома, с 2018 года местные жители протестуют, но строительство ТЦ продолжается.

Протесты житомирян с 2018 года вызывает строительство ЖК «Шодуар» на улице Шевченко. После того, как оно началось, и застройщик стал возводить забор посреди двора окружающих жилых домов, их жители неоднократно приходили на сессии горрады. Прокуратура открыла уголовное производство по законности застройки, но вопрос еще не решен.

План торгового центра. Фото: Инсайдер Житомира



Тем не менее в бэкграунде Сергея Сухомлина обвинения в коррупции есть, а открытых производств, по крайней мере таких, что были бы известны широкой аудитории, — нет. Мэр Житомира осторожен и договороспособен.

Кто спонсоры местной власти и какими интересами руководствуются?

Мэр Житомира — самодостаточный политик и неслабый самоспонсор. В 1990-е мелкий местный предприниматель Сухомлин возил из Турции ковры и продавал их на житомирском рынке. Затем удалось развить несколько бизнес-направлений, среди которых сегодня и ООО «Визаж» — одно из крупнейших в Украине производств пластиковых окон, а также ряд ресторанов и кафе.

Как вы помните, на выборах мэра Житомира в 2015 году Сухомлина поддержал Борислав Розенблат. Серьезным усилением для Сухомлина-кандидата накануне второго тура стало избрание в городскую раду его тогдашнего однопартийца по БПП Петра Рудя, который входит в сотню самых богатых украинцев по версии журнала Forbes, владельца одноименного маслозавода. Поддержали Сухомлина и давний товарищ Александр Рабинович — руководитель двух совместно основанных ими компаний (ООО «Маген-Украина» и ООО «Визаж»), и, что наиболее важно, Геннадий Зубко, на тот момент вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Именно Зубко, как вы уже поняли, несколько лет был фактическим спонсором деятельности Сухомлина как мэра.

У Сухомлина хорошие отношения с Юрием Павленко (ОПЗЖ), о чем свидетельствует постоянное сотрудничество между командой ОПЗЖ в Житомире и мэром. В марте 2020-го Сухомлин публично поблагодарил Андрея Портнова за «значительную финансовую помощь больнице №1». По словам самого Портнова, его фонд перечислил 400 тыс. грн Житомирской городской больнице №1 и Житомирской областной клинической больнице. В то же время Житомирская городская рада выделила 26,5 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Это лишь то, что лежит на поверхности. За мэрскую пятилетку Сухомлин собрал вокруг себя многих состоятельных людей города, которые сегодня оказывают ему как политику финансовую помощь.

Житомирская областная клиническая больница. Фото: ztoek.com.ua



Какую партию ведет мэр и каковы его планы на большинство в городской раде?

Сухомлин хорошо умеет договариваться с местными депутатами, виртуозно распределяя портфели коммунальных предприятий, давая добро на решение личных вопросов и приближая к себе на комфортное расстояние всех готовых к сотрудничеству.

По итогам местных выборов 2015 года, в Житомирской горраде сформировались шесть депутатских фракций общей численностью в 42 депутата: БПП — 11 депутатов, «Батьківщина» — десять, «Самопоміч» — семь, «Оппозиционный блок» — пять, «Свобода» — пять, «Радикальная партия Олега Ляшко» — четыре депутата. В результате внутрипартийных ссор и конфликтов 15 депутатов за эти годы стали внефракционными. При этом внешнем разнообразии взглядов говорить о наличии оппозиции к Сухомлину внутри горрады не приходится. Процент голосов «против» крайне мал.

Как мы уже упоминали, после поражения Порошенко на президентских выборах 2019 года Сухомлин отходит от этой политической силы. Сейчас он позиционирует себя представителем «партии мэров» «Пропозиція». Политические оппоненты вменяют Сухомлину постоянное движение в фарватере власти. За свою политическую карьеру действующий мэр сменил пять партий: начинал с «Нашей Украины», был от нее депутатом горрады, затем кандидатом в нардепы от «Батьківщини», потом депутатом облрады от «Фронту змін», мэром от БПП и, наконец, намерен сделать дубль с «Пропозицією». Но, как вы помните, между БПП и «Пропозицією» С.Сухомлин хорошо помог «слугам» на парламентских выборах.

Сергей Сухомлин. Фото: zik.ua



Однако в мэрский национальный проект Филатова/Корбана «Пропозиція» Сухомлин пришел с грузом еще одной мало кому известной «Партії твого міста». Ее учредителями, помимо самого мэра, выступили шесть депутатов городской рады. Сделка состоялась еще в начале 2020 года. Вложились поровну, однако уже летом мэр Житомира получил «пропозицію», от которой не смог отказаться. По версии источников, мэр посчитал (в прямом смысле), что так избирательная кампания ему обойдется дешевле. Плюс на крючок, который партия забрасывает на национальный уровень, в перспективе может клюнуть неожиданно большая рыба. В итоге Сухомлин постепенно отошел от внутренних процессов местной партии, дав старт длящимся до сих пор междоусобицам. Зайдет ли в итоге «Партія твого міста» в горраду — уже не вопрос: ни одного голоса «за» социологи «не поймали».

Что касается «Пропозиції», то, по словам самого Сухомлина, партия претендует получить в Житомире не менее 25% поддержки избирателей. Заявка, однако. Но и с таким пока еще неподъемным процентом (по данным социологического опроса IRI, проведенного компанией Info Sapiens, у «Пропозії» — 8% от тех избирателей, кто определился со своим выбором) перед Сухомлиным (а у него — 54% и бесспорное лидерство в мэрском рейтинге) остро встает вопрос партнерства в городской раде.

В 2015 году Сухомлин для того, чтобы сформировать большинство, пожертвовал позицией секретаря рады для бронзового призера выборов — фракции «Самопомочі». Тогда представитель партии Садового Наталия Чиж и заняла второе в городе кресло. Так у Сухомлина в случае победы всегда будет возможность правильно раздать карты с учетом интересов бывших, нынешних и потенциальных соратников. В числе которых, помимо ЕС, СН и более мелких местных партий, вполне себе могут оказаться и депутаты от ОПЗЖ. С которыми все пять лет Сухомлин прекрасно коммуницировал.

Наталия Чиж. Фото: Житомир today



В этом контексте неудивительно появление в окружении Сергея Сухомлина «националиста» Виктора Брокарева, в свое время возглавлявшего Житомирскую городскую организацию ВО «Свобода». Однако на протяжении всей нынешней каденции житомирской горрады ни «Свобода», ни ее местный лидер Виктор Брокарев ничем оппозиционным по отношению к мэру Сухомлину не отличились.

Кто главные конкуренты хозяина города?

Житомирская политика — дело семейное. Об этом свидетельствуют фамилии Розенблат, Зубко, Кропивницкий. Предстоящие выборы внешнему наблюдателю могли бы показаться «Игрой престолов», где брат идет против сестры, а муж — против жены. Но все проще — политические прения заканчиваются договорами. Причем иногда обо всем договариваются еще до начала кампании.

Народный депутат А. Клочко (справа) и кандидат в мэры Житомира В. Евдокимов (второй справа). Фото: Житомир info

Дело в том, что на горизонте общественно-политической жизни Житомира так и не появилось реальной альтернативы. Наверное, проблемой для действующего градоначальника мог бы стать кандидат в мэры от партии власти «Слуга народа». Но как мы уже отмечали, глава штаба «слуг» в Житомире Яремчук сам рассказывает о прочной 20-летней дружбе с мэром. И, собственно, все, что произошло с выдвижением кандидата от «слуг», идет в контексте этого обстоятельства.

Яремчук изначально поддерживал некогда возглавлявшего местную ячейку партии «Наш край» ректора Житомирской политехники Виктора Евдокимова. Однако в лагере СН шла борьба за кандидатство. Вторым претендентом от «слуг» был представитель местного строительного бизнеса Юрий Опанасюк, которого власть вытеснила из города. Именно он мог бы стать острой проблемой для Сухомлина во втором туре. Опанасюк — близкий друг областного депутата Жабокрицкого, который в свою очередь тесно взаимодействует с действующим губернатором Виталием Бунечко. Глава ОГА Бунечко и глава житомирской ячейки СН Яремчук давно пребывают в состоянии холодной войны. С помощью своих информационных ресурсов Яремчук методично убеждал Киев в необходимости ставки на ректора Евдокимова.

Виктор Евдокимов. Фото: RedioNews



В итоге битва закончилась победой Евдокимова. Но ключевую роль сыграл здесь совсем не глава местной ячейки Яремчук, а целый зам главы офиса президента Сергей Трофимов. Известный факт, что до ректорства в «политехе» Евдокимов был священником Свято-Анастасиевского женского монастыря УПЦ МП. Трофимов также не скрывает своих православных корней, которые в случае с Житомиром получили яркую политическую составляющую. Причем настолько сильную, что зам главы ОПУ проигнорировал мнение нардепа-мажоритарщика от Житомира майора Игоря Герасименко — героя Украины и участника войны с Россией, категорически выступившего против кандидатуры Евдокимова и поддержанного всеми депутатами-мажоритарщиками партии власти. Но не поддержан ОПУ.

Ну и вишенка на торте этой захватывающей истории «слуг» в Житомире — Вера Рудик. Хозяйка местного стрип-бара «Рафинад» — в партийном списке, который возглавляет экс-священник и кандидат в мэры Евдокимов (он второй — с 9%). Толерантность высшего уровня.

Вера Рудик



Еще один зиц-конкурент Сухомлина — лидер ОПЗЖ в Житомире Наталия Леонченко (социологи дают ей 5% голосов). Теоретически она могла бы доставить хлопот Сухомлину, но ее сдерживает высокий антирейтинг партии и доверительные отношения с Сухомлиным, бороться с которым реально, а тем более потом в раде она не будет. Хотя именно Леонченко стала первой, кто заявил о своих претензиях на кресло мэра. За несколько месяцев до старта кампании она объявила, что идет на выборы и почти сразу начала агитационно-информационную кампанию. Но, очевидно, ее главная задача — «завести» в житомирскую горраду как можно больше депутатов от ОПЗЖ.

Наталия Леонченко. Фото: Политрада



Брат против двоюродной сестры? На политической сцене Житомира будет казаться, что бывший советник Ульяны Супрун и заместитель Сухомлина по гуманитарной политике Матвей Хренов попытался объединить вокруг себя молодежную среду города. Насколько туда вписывается одиозный двоюродный брат Хренова — Б.Розенблат — вопрос. А вот его финансы — не вопрос. Город уже достаточно ярко украшен агитационной продукцией от Б.Розенблата.

Однако оппозиционер из Хренова, откровенно говоря, — хреновый. Ведь во время своего пребывания в зале горрады он всегда тянул руку за решения Сухомлина. Да и сам спонсор оппозиционера (хоть и «потрепанный уголовными делами») Б.Розенблат стабильно продолжает с подачи мэра сжевывать городские объекты: то отель по дешевке, то кусок набережной. Так что конкуренция здесь скорее липовая, чем реальная. 2% рейтинга Хренова — тому подтверждение. И креатив в такой ситуации точно не спасает.

Матвей Хренов. Фото: DL-News



Ибо сестра Борислава Розенблата — Елена Розенблат получила от городской «Батьківщини» карт-бланш на поход в мэры Житомира. Вернее ведет туда договороспособную команду. Будучи избрана в 2015 году депутатом Новоград-Волынской районной рады и став затем депутатом Житомирской областной рады, Е.Розенблат воплощала в жизнь политику БПП.

Елена Розенблат. Фото: Журнал Житомира



Однако после развала фракции БПП в областной раде она вместе с еще 15 депутатами оказалась в группе «Рідна Житомирщина», которая вместе с фракцией «Батьківщини» и держит областную раду. Финансовая подпитка от брата, по-видимому, поспособствовала выдвижению Е.Розенблат в мэры от партии Тимошенко. Ловить Юлии Тимошенко в Житомире нечего, а вот скирдовать, очевидно, есть что. Елена Розенблат возглавляет общественную инициативу «За Житомир вашей мечты». Два года подряд становится победителем национального конкурса «Благотворительная Украина» в номинации «Меценат года». Яркий представитель одной из финансовых групп, влияющих на обстановку в городе и области. 5% рейтинга — за ней.

Второй условный «клан» Житомира представлен политическим тандемом супругов Зубко. Жена самого мощного многолетнего госспонсора Сухомлина — экс-вице-премьера Геннадия Зубко — Людмила Зубко стала кандидатом в мэры Житомира от «Европейской солидарности».

Супруга Геннадия Зубко родилась в Житомире и связала свою жизнь с этим городом. Основала общественную организацию «Житомир, зроби голосніше!», занимающуюся проектами по защите украинского языка и культурного наследия. Однако политического веса в городе этот кандидат в мэры пока не имеет (у нее 3% голосов избирателей). Почему не баллотируется сам Геннадий Зубко, который мог бы стать реальной альтернативой своему бывшему подопечному Сухомлину? Есть опыт, имя, влияние… К чему это очевидное «регентство»? Гордость не позволяет пересесть из вице-премьерского кресло в мэрское? Однако в этом кресле точно было бы интереснее и продуктивнее проводить время, нежели постить фотки с женой-кандидатом.

Ясно одно: «лучшие люди города» наставили ловушек с приманками на любой электоральный вкус. А о разделе трофеев они договорятся. Не впервой.

Можно ли свободно дышать и развиваться в городе?

Житомирщина исторически всегда держала и продолжает держать среднюю температуру по палате. Почти по всем позициям. Лишь по индексу оценки возможностей и свобод муниципального опроса группы «Рейтинг», среди всех областных центров Житомир расположился вверху списка — на третьем месте с 3,5 балла из 5 возможных.

Однако, согласно оценкам жителей, по возможности свободно высказывать свои мысли, передвигаться, заниматься предпринимательством, а также по удобству жизни в городе для семей с детьми и людей с ограниченными возможностями, Житомир опять-таки оказывается плюс/минус в середине любого рейтинга.

Ближе к верху списка Житомир оказался лишь по уровням возможности получать за свою работу достаточно денег (второе место — 26%) и включаться в процесс принятия решений в городе (четвертое место — 40%).

При этом в рейтинге безопасности Житомир сполз в нижнюю часть списка. Оценки горожан разделились поровну. 46% чувствуют себя в безопасности. И ровно столько же входят в «тревожную группу».

По данным докладов Центра гражданских свобод, Центра прав человека ZMINA, а также сообщений житомирских активистов, с 2015-го по 2020 годы зафиксировано минимум четыре случая нападения на активистов.

Вообще в городе достаточно неспокойная атмосфера, связанная с активностью радикальных партий и организаций. В 2018-м году медиа писали об инциденте в кафе Sharikava, куда представители праворадикальной организации С14 пришли «защитить своего товарища» — депутата городской рады, у которого в сессионном зале был конфликт с директором кафе. А в июле 2020 года Житомир отметился скандалом между пророссийской «Партией Шария» и Нацкорпусом. Представитель последнего пришел в офис партии и избил одного из сотрудников.

Из последних тревожных звоночков, которые услышали только высокочувствительные горожане: мэр Житомира так увлекся продвижением к цели, что не стал отменять городской праздник в день, когда в стране был объявлен траур по погибшим курсантам летной академии им.Кожедуба. Кстати, двое мальчишек были родом с Житомирщины.

Как настроены житомиряне накануне выборов

Житомир — город, склонный к патернализму. По данным социологического опроса IRI, проведенного компанией Info Sapiens, 46% жителей города считают, что качество жизни и защищенность зависят, скорее, от центральной власти, нежели от усилий местного самоуправления. На местную власть, а значит, и на себя возлагают надежды 39% горожан. Так сильно вице-премьер Геннадий Зубко старался для своего родного Житомира, что тот настолько уверовал в Центр.

Интересно, что тренд удерживается, несмотря на смену власти в столице. Конечно, мэр Сухомлин — бесспорный лидер симпатий и рейтинга доверия. Его действия одобряют 80% горожан, а 54% — будут за него голосовать 25 октября. Почему пока не выстрелила его партия «Пропозиція» (8%), если в феврале 30% горожан заявляли, что проголосуют за партию, которую возглавляет мэр, — вопрос.

Хотя, возможно, ответ все в той же опоре на Центр. Похоже, что на плечах Житомира держится сползающий рейтинг президента Зеленского. При том, что 52% жителей города считают, что страна идет в неправильном направлении, 44% одобряют действия президента.

Где-то в этой же плоскости находятся и причины стабильного рейтинга партии СН в городе. 23% — сегодня ее. Что не сильно отличается от показателей февраля. Горожане, видя кандидата в мэры и партийный список «слуг», говорят, что «по сравнению с другими городами наши кандидаты еще ничего. Подумаешь, Евдокимов был священником. Ну и что? Тут люди на плитке миллионы зарабатывают, а этот был священником». В отношении «грешницы» Рудик — пожимают плечами, мол, надо же партии на что-то агитационную продукцию покупать. Мудрые люди, эти житомиряне.

Не собирающиеся, кстати, мириться с плохой медициной в городе (39% ждут изменений от нового мэра и власти), с коррупцией (31%) и проблемами в ЖКХ (27%).



05 IS CitySurvey Report round1 Zhytomyr UA (PDF)



05 IS CitySurvey Report round1 Zhytomyr UA (Text)

Опрос проведен социологической компанией Info Sapiens по заказу Международного республиканского института (IRI). Данные собирались в городе Житомире 16–19 сентября 2020 года методом телефонного интервью (CATI). Размер выборки составляет n = 600 постоянных жителей города в возрасте от 18 лет. Выборка является репрезентативной. Статистическая погрешность не превышает 4%.



Проект ZN.UA Авторы: Антон Булгаков, Инна Ведерникова, Юлия Самаева, Алла Котляр, Юлия Гриценко