Валентина Дімова: «Разом ми змінимо життя України на краще»

Валентина Дімова – кандидат у депутати до Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край».
Я, Дімова Валентина Федорівна, з 1960 року проживаю у місті Житомирі, де закінчила школу, після чого вступила до Одеського медичного інституту, який закінчила у 1977 році за спеціальністю «лікувальна справа». По закінченню навчання проходила інтернатуру в ЦМЛ Корольовського району м. Житомира, після чого (з 1978 по 1987 роки) працювала в обласній лікарні на посадах лікаря-терапевта і завідувачки приймальним відділенням, лікаря-нефролога та завідувачки нефрологічним відділенням.
З 1987 року працюю в комунальному некомерційному підприємстві «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради, спочатку - заступником головного лікаря по медичній частині, а з березня 2006 року – очолюю діагностичний центр. Маю має практичний стаж роботи понад 43 років, організатор і управлінець охорони здоров’я вищої категорії, лікар-нефролог вищої кваліфікаційної категорії.
Щороку в діагностичному центрі впроваджується більше як 15 нових методів діагностики та лікування, запроваджено доплерографію судин, ультразвукове дослідження суглобів, інтервенційні методи діагностики (тонкоголкова аспіраційно-пункційна біопсія поверхнево розташованих органів з експрес-цитологічним дослідженням), тощо; розроблені алгоритми діагностики та лікування хворих з кардіологічною, неврологічною, ревматологічною, ендокринологічною, гастроентерологічною, дерматологічною, урологічною, гінекологічною, офтальмонологічною, отоларингологічною патологією.
У 2009 році брала участь в проекті «Флагмани сучасної медицини», нагороджена відзнакою кращого працівника медичної галузі України, отримала диплом Національної Медичної Премії «За вагомий внесок у розвиток медичної галузі України та покращення здоров’я українського народу».
У 2013 році нагороджена відзнакою Житомирської обласної ради «Честь і слава Житомирщини», того ж року отримала Диплом лауреата обласної премії імені О.Ф.Гербачевського.
У 2014 році Указом Президента України мені присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», у 2017 році отримала Всеукраїнську відзнаку «Головний лікар року».
Чому я підтримую «Наш край»?
"Наш край" – партія, яка відстоює інтереси децентралізації, тобто – інтереси конкретного регіону.
Я йду на вибори з партією «Наш край» щоб захистити і розвинути наші громади, забезпечити високі стандарти життя для простих людей. Я живу і працюю поруч з людьми своєї Житомирщини. Я знаю, які проблеми хвилюють кожного громадянина. І я знаю, як ці проблеми вирішувати – і вмію їх вирішувати.
Переваги «Нашого краю»
Я повністю пiдтримую позицiю партiї, що цього разу до влади мають прийти досвiдченi господарники та професiонали, якi працюватимуть на розбудову відповідних громад. «Наш край» - партія досвідчених спеціалістів, яких об’єднує не бажання влади, а бажання розвивати рідний край, турбуватися про людей, які живуть поряд з нами.
Настав час розвитку. В наших громадах буде зручно і затишно усім і кожному – в цьому я вбачаю свій головний обов’язок.
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край»