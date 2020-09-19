Житомирський обласний осередок «Слуги Народу» визначився з кандидатами на місцеві вибори

На конференції Житомирської обласної організації «Слуги Народу» затвердили список кандидатів у депутати всіх рівнів та офіційно висунули кандидата на посаду міського голови Житомирської міської ОТГ на чергових та перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Це рішення члени політичної партії ухвалили 18 вересня під час проведення партійної конференції.
«Ми йдемо на місцеві вибори з усвідомленням своєї відповідальності перед земляками та країною, і йдемо, щоб перемогти. Загалом команда висунула понад 2000 кандидатів у депутати різних рівнів. Серед них – багато не лише досвідчених фахівців, але й молодих, амбітних, готових працювати на благо людей, громади та нашого рідного краю», – зазначив голова Житомирської обласної організації ПП «Слуга Народу» Андрій Клочко.
Головна мета, з якою партія «Слуга Народу» йде на місцеві вибори – позитивні зміни щодня. Влада повинна бути зосереджена не лише на місцях, а й демонструвати реальні результати, які робитимуть життя кожного громадянина краще. Саме тому від «Слуги Народу» були відібрані кандидати, в яких є чітке бачення розвитку територіальної громади, району, області.
Кандидатом на голову Житомирської міської ОТГ
«Наш найперший пріоритет – люди. Саме тому ми акцентуємося на завершенні процесу децентралізації, сприянні розвитку «відповідального» бізнесу, розвитку соціально-гуманітарної сфери. Перш за все необхідно розумно та професійно реалізувати нові можливості громад, надані децентралізацією. Раціонально використати багатий ресурсний потенціал регіону – уміння людей, промисловість, землю, воду, ліси та природні копалини. Має бути лише один показник ефективності влади, і це – реальне покращення життя кожної людини», – наголосив Олександр Дмитрук.
партійні збори висунули ректора «Житомирської політехніки» Віктора Євдокимова.
«Я сподіваюся, що Житомир нарешті отримає справжнього голову, який зможе втілити в життя найамбітніші плани», – прокоментував висування кандидата голова партійної організації Андрій Клочко.
Список кандидатів в депутати був ухвалений одноголосно.
В першу десятку кандидатів по області
увійшли:
- Володимир Федоренко Ілліч,
- Дячук Ірина Дмитрівна,
- Дмитрук Олександр Володимирович,
- Руденький Андрій Олександрович,
- Донець Валентина Євгенівна,
- Ющенко Олександр Миколайович,
- Кицак Людмила Вікторівна,
- Лукашенко Ігор Вікторович,
- Іскра Микола Миколайович,
- Костюк Олена Євгеніївна.
В першу десятку кандидатів в депутати Житомирської міської ради увійшли
:
Пресслужба обласної організації ПП «Слуга Народу»
- Євдокимов Віктор Валерійович,
- Харченко Олексій Андрійович,
- Клімінський Віктор Антонович,
- Гладка Ірина Володимирівна,
- Позняк Валентина Леонідівна,
- Грицишен Дмитрій Олександрович,
- Іванкевич Сергій Леонідович,
- Рудик Віра Петрівна,
- Радчук Катерина Володимирівна,
- Шевчук Олександр Анатолійович.