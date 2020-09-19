Житомирський обласний осередок «Слуги Народу» визначився з кандидатами на місцеві вибори

«Ми йдемо на місцеві вибори з усвідомленням своєї відповідальності перед земляками та країною, і йдемо, щоб перемогти. Загалом команда висунула понад 2000 кандидатів у депутати різних рівнів. Серед них – багато не лише досвідчених фахівців, але й молодих, амбітних, готових працювати на благо людей, громади та нашого рідного краю», – зазначив голова Житомирської обласної організації ПП «Слуга Народу» Андрій Клочко.