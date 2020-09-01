Лідер партії «Наш край» на Житомирщині Сергій Диняк привітав з 1 вересня мешканців області

Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш Край», депутат Житомирської обласної ради Сергій Диняк привітав мешканців Житомирщини зі святом 1 вересня та початком нового навчального року.
Шановні педагоги, дорогі учні, студенти, батьки!
Сердечно вітаю вас з Днем знань — яскравим, емоційно насиченим, хвилюючим, урочистим та особливим, бо саме з нього починається незвіданий, цікавий, і, водночас, нелегкий шлях до пізнання.
Цей день вперше гостинно відкриє шкільні двері першокласникам, тож бажаю їм, щоб маленький крок, який вони зроблять, переступивши поріг школи, вів до міцних знань, великих успіхів, яскравих мрій, щасливих подій і приємних зустрічей.
Дорогі учні випускних класів, цей навчальний рік стане останнім для вас у стінах своєї альма-матер. Попереду — незвідана даль. Знайти себе, своє місце в житті, залишатись завжди людиною — що є святішого і дорожчого? Але де б ви не були, куди б не закинула вас доля, той солодкий щем рідного краю, рідної школи, завжди буде поряд з вами.
Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів, бажаю завжди впевнено продовжувати свій шлях до цікавих пізнань, вперто йти до поставленої мети, не зупинятись на досягнутому. Захоплюючих вам подорожей по світу науки, неймовірних відкриттів і вагомих успіхів у майбутньому. Нехай завжди з вами поряд будуть підтримка і розуміння ваших близьких і рідних.
Сьогодні я складаю велику шану усім педагогам за тепло сердець, доброту, терпіння, професіоналізм, життєве покликання, вічну молодість та безмежну любов до своїх учнів. Сердечно бажаю вам міцного здоров’я, добробуту, прихильності долі, щирих і світлих дитячих посмішок, з яких би ви черпали позитивні емоції та гарний настрій.
Сергій ДИНЯК, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш Край», депутат Житомирської обласної ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран».