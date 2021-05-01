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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 1 » 07:50:34

Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк вітає з Воскресінням Христовим!     Реклама  

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Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк вітає з Воскресінням Христовим!

 Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк вітає православних християн з Великоднем!

Від щирого серця вітаю з Воскресінням Христовим!

Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина, це великий дарунок Господньої любові. Нехай Чудо Воскресіння Христового надихає нас на добрі та праведні справи. 

Бажаю усім міцного здоров'я, душевної чистоти, гармонії, добробуту, злагоди, миру та спокою!

Нехай Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя — кращого і добрішого.
Христос Воскрес !

З повагою
Сергій Диняк, голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край"


Тэги: Великдень, Сергій Диняк, Наш край
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