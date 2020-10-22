Анатолій Подік: «Спільними зусиллями можна зробити багато»

Анатолій Подік – кандидат у депутати до Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край».
В обласній раді сьомого скликання Ви представляли Хорошівський район. На що була спрямована ваша діяльність?
– Одне з чільних місць відводив освітнім проблемам. Великою проблемою шкіл району було застаріле енергозатратне освітлення в класах, яке не відповідало санітарним вимогам, більш того – могло негативно впливати на якість зору учнів. Тому було прийнято рішення замінити застарілі світильники в класах шкіл на світлодіодні. І це зроблено в усіх школах округу. Адже це здоров’я наших дітей, але й про економію коштів за електроенергію не варто забувати.Також сприяв у виділення коштів на термомодернізацію Хорошівських ліцеїв № 1 і № 2, Центру розвитку дитини «Веселка», заміні вікон у школах сіл Давидівка, Сколобів, Краївщина.
Не залишив без уваги і заклади культури: сприяв ремонту клубів с. Грушки, с. Зубринка, с. Суховоля; заміні вікон у Хорошівському будинку культури.
Депутатські кошти з обласного бюджету були спрямовані на придбання музичної апаратури в Давидівський сільський клуб, придбання та встановлення опалювальних котлів у клуби с. Краївщина, с. Зубринка, с. Березівка. Для аматорів сцени с. Березівка і с. Краївщина було придбано сценічні костюми.
Для комфортного і безпечного проживання громадян були спрямовані на освітлення вулиць Хорошева та в селах: Рижани, Жовтнівка, Сколобів, Краївщина, Топорище.
Належну увагу приділяв і охороні здоров’я. Це і ремонти покрівель, приміщень, придбання велосипедів для фельдшерів ФАПІВ.
Благодійність – це риса притаманна усім благородним людям. Не секрет, що ви також є меценатом багатьох гарних справ та заходів. Розкажіть про цей напрямок діяльності?
– Я завжди намагаюсь підтримувати талановитих людей. Так, узяв участь у презентації збірки поезій Людмили Малярчук «Дороги долі», куди був запрошений як основний спонсор.Власні кошти надавав також для проведення обласного свята духової музики, Дня селища Хорошів та інших свят.
Ініціював проведення конкурсу на кращу поезію на тему: «Це моя Україна, це моя Батьківщина», до Дня Незалежності України.
Жителі району у кожної сільської ради мали змогу побувати у святих місцях, а саме у монастирях в урочищі Кип’яче.
До новорічних та різдвяних свят було організовано вистави Житомирського лялькового театру, обласної філармонії для дітей та вручено школярам солодощі.
Подарунком до 8 Березня для жінок був організований концерт ансамблю «Древляни».
Відбулися також поїздки на концерти в обласну філармонію та Житомирський драмтеатр.
Я, як віруюча людина, допомагаю на розбудову і ремонт храмів.
– Після круговерті непростих буднів наступають свята. Як до цього ви ставитесь?
– Свята потрібні, це позитив. Надаю посильну спонсорську допомогу для проведення днів села, ювілеїв шкіл, на привітання з професійними святами людей, які досягли висот у трудовій діяльності.
Що потрібно змінити у регіоні і чому саме «Наш край» здатен це зробити?
– Планів багато. Є звернення про продовження будівництва дороги до сіл Суховоля і Краївщина. Звичайно, і ремонт доріг в окрузі. Потрібно зберегти те, що маємо, це і ремонти закладів освіти, культури, охорони здоров’я.
Команда «Нашого краю» – це команда професіоналів та господарників. Ми разом зможемо зробити багато для розвитку свого регіону.
Я будівельник. Люблю щоб будувалось, ремонтувалось, щоб видно було результат праці. Якщо країна будується, то вона має гарне майбутнє.
Мені подобаються люди справи, якщо сказали, то зробили. Своїми конкретними справами доводять це. Саме такі зібрались в команді «Нашого краю», які йдуть по життю впевнено і кожним вчинком змінюють світ, вносять доброту і тепло зі свого серця.
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край