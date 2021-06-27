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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 27 » 07:37:44

Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк вітає з Днем Конституції України!   ПОЛІТИКА  

Вчера, 08:01:46 667 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк вітає з Днем Конституції України!

 Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк вітає усіх з Днем Конституції України!

Шановні друзі! Щиро вітаю усіх з Днем Конституції України!

25 років тому прийняття Основного Закону закріпило суверенітет, територіальну цілісність та правові основи України. Конституція увійшла в суспільне життя як оберіг демократії та гарант соборності і незалежності нашої держави. 

Бажаю, щоб це свято об’єднало нас у прагненні змінити життя на краще, дати щасливе майбутнє нашим дітям,  доклавши зусиль для розквіту України. Міцного здоров'я всім, миру, добробуту і затишку у ваших родинах, успіхів та нових звершень! Слава Україні!

З повагою 
голова Житомирської обласної огранізації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк
Тэги: Наш край
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