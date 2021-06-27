Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк вітає з Днем Конституції України!

Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк вітає усіх з Днем Конституції України!
Шановні друзі! Щиро вітаю усіх з Днем Конституції України!
25 років тому прийняття Основного Закону закріпило суверенітет, територіальну цілісність та правові основи України. Конституція увійшла в суспільне життя як оберіг демократії та гарант соборності і незалежності нашої держави.
Бажаю, щоб це свято об’єднало нас у прагненні змінити життя на краще, дати щасливе майбутнє нашим дітям, доклавши зусиль для розквіту України. Міцного здоров'я всім, миру, добробуту і затишку у ваших родинах, успіхів та нових звершень! Слава Україні!
З повагою
голова Житомирської обласної огранізації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк