Майбутнім регіону не повинні займатися популісти і «майстри розмовного жанру»

Так вважає, Заслужений лікар України, лауреат Премії ім. О.Ф.Гербачевського, кандидат наук з державного управління, кандидат у депутати до Житомирської обласної ради від політичної партії «НАШ КРАЙ» Олександр Торбас.
Робота лікаря, вчителя, працівника культури надзвичайно важлива, адже саме представники цих професій формують майбутнє покоління, від якого через кілька десятків років залежатиме наше життя, доля Житомирщини і України в цілому. А все починається з малого – з людей, які щодня працюють на благо країни.
Вважаю, лише пліч-о-пліч зможемо змінити нашу країну, виконуючи важливі завдання на місцях: наповнювати бюджет, модернізувати застарілу інфраструктуру. Допомагати молоді, щоб вона не виїжджала за кордон, а з гордістю говорила: «Це мій рідний край, це наш край».
У зв’язку з другим етапом медичної реформи, яка стартувала з квітня 2020 р., медична допомога населенню розділилась на медичну допомогу медичну послугу.
Медична допомога гарантована державою безкоштовно.
Медична послуга – платна відповідно до затвердженого тарифу.
Тому важливо збільшувати перелік медичної допомоги населенню (гарантованого безкоштовного) і зменшення медичних послуг (за які необхідно платити пацієнту). Для цього необхідно депутату обласної ради ініціювати збільшення бюджетного фінансування лікувальних установ в області, щоб збільшити перелік безкоштовної медичної допомоги.
Позиція з актуальних питань для регіону – для мене, як для кандидата у депутати до обласної ради, - зробити медичну допомогу для жителів області якісною, доступною і своєчасною.
Чому це здатен зробити «НАШ КРАЙ»?
«НАШ КРАЙ» - команда однодумців – професіоналів, репутація яких не заплямована корупційними скандалами в їх професійній діяльності. «НАШ КРАЙ» створювався на ґрунті місцевого патріотизму, на ідеї розвитку рідного краю. У пріоритетах у нього – реалізація потенціалу області.
Запорукою успіху для мене, для моїх колег, є командний підхід до будь-якої справи. Один у полі не воїн. Тут створився потужний, професійний, партійний колектив – колектив однодумців, який з півслова розуміє кожну ідею, кожне починання. Запорука успіху – постійний рух вперед, бажання бути потрібними людям, допомагати їм , та просто творити добро.
Майбутнім країни повинні займатися ефективні діячі, люди справи. Тому я з упевненістю приєднався до партії «НАШ КРАЙ». Думаю, мій досвід і знання стануть у пригоді.
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край»