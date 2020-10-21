Наталія Кокітко: «Йдучи на вибори, маю на меті подальшу розбудову і процвітання нашої громади та всього Житомирського краю»

Йдучи на вибори маю на меті подальшу розбудову і процвітання нашої громади та всього Житомирського краю. Я знаю, що мені довіряє багато людей, мене підтримують і поважають, тому я зможу і надалі допомагати у вирішенні проблем старостинських округів, втілювати у реальність плани і задуми заради добробуту наших громадян. Пріоритетом у діяльності є гарне ставлення до людей, допомога у скрутних ситуаціях та небайдужість.



Мені приємно сьогодні бути у лавах політичної партії «Наш край». У складі нашої великої команди люди, які не просто словом і обіцянками, а реальними справами, професійними навиками та досвідом довели свою компетентність, порядність і вміння служити людям громади, нашого краю.



На жаль, на сьогоднішній день, ми, господарники і професіонали, стали «неформатом» нинішньої влади. Тому «Наш край» об’єднав компетентних, далекоглядних, максимально відкритих людей, котрі нестимуть реальну відповідальність за власні рішення. Приємно бачити у нашій команді моїх колег – депутатів Житомирської обласної ради. У цьому скликанні кожен із нас показав свою компетентність та власну позицію у відстоюванні інтересів людей.



Я зичу усій нашій спільноті сил та успіхів, упевнена, що завдяки спільній діяльності, спільній роботі під час передвиборної агітації за підсумками виборів ми здобудемо максимальну кількість мандатів у радах усіх рівнів.