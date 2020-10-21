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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 21 » 15:50:41

Наталія Кокітко: «Йдучи на вибори, маю на меті подальшу розбудову і процвітання нашої громади та всього Житомирського краю»   PR  

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Наталія Кокітко: «Йдучи на вибори, маю на меті подальшу розбудову і процвітання нашої громади та всього Житомирського краю»

 Наталія Кокітко – кандидат у депутати до Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край»

Я, Кокітко Наталія Володимирівна, народилась 11 квітня 1970 року в смт. Миропіль Дзержинського району Житомирської області.

У 1987 році стала студенткою фізико-математичного факультету Полтавського педагогічного інституту. У 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка і здобула кваліфікацію вчителя математики.

Кілька років займалась підприємницькою діяльністю.

З лютого 2013 року і по грудень 2016 року завідувала Першотравенським дошкільним навчальним закладом «Мрія».

2002-2006 роки була депутатом Баранівської районної ради.

На разі є депутатом VII скликання Житомирської обласної ради. Займаю посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
 

Йдучи на вибори маю на меті подальшу розбудову і процвітання нашої громади та всього Житомирського краю. Я знаю, що мені довіряє багато людей, мене підтримують і поважають, тому я зможу і надалі допомагати у вирішенні проблем старостинських округів, втілювати у реальність плани і задуми заради добробуту наших громадян. Пріоритетом у діяльності є гарне ставлення до людей, допомога у скрутних ситуаціях та небайдужість.

Мені приємно сьогодні бути у лавах політичної партії «Наш край». У складі нашої великої команди люди, які не просто словом і обіцянками, а реальними справами, професійними навиками та досвідом довели свою компетентність, порядність і вміння служити людям громади, нашого краю.

На жаль, на сьогоднішній день, ми, господарники і професіонали, стали «неформатом» нинішньої влади.  Тому «Наш край» об’єднав компетентних, далекоглядних, максимально відкритих людей, котрі нестимуть реальну відповідальність за власні рішення. Приємно бачити у нашій команді моїх колег – депутатів Житомирської обласної ради. У цьому скликанні кожен із нас показав свою компетентність та власну позицію у відстоюванні інтересів людей.

Я зичу усій нашій спільноті сил та успіхів, упевнена, що завдяки спільній діяльності, спільній роботі під час передвиборної агітації за підсумками виборів ми здобудемо максимальну кількість мандатів у радах усіх рівнів.


Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край»

Тэги: Наш край
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