Володимир Москаленко: «Стати мером - легко, бути мером – відповідально»

Володимир Москаленко - кандидат на посаду Коростенського міського голови від політичної партії «Наш край».
Володимире Васильовичу, ефективність менеджера, політика вимірюється дуже просто: беремо передвиборчу програму та аналізуємо її виконання разом із Вами. 5 років минули, як один день. Як Ви оцінюєте свою роботу і роботу своєї команди на цей час?
- Оцінювати свою роботу мені якось не коректно, а от аналізувати можна. Хоча оцінка експертів мене відверто радує: Коростень - на ІІІ місці в загальноукраїнському та на І в загальнообласному рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України. Фондом "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" сформовано рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку 1540 малих та середніх громад України. Рейтинг враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну спроможність, сталий розвиток та інвестиційну привабливість громад у 2020 році. У 2019 році ми стали переможцями конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування». Звичайно, не все заплановане вдалося, однак я задоволений таким результатами, хоча є категорія людей, яка сприймає це досить іронічно, однак, це не міняє суті речей.
За останню мою каденцію в місті створено понад 3 тисячі робочих місць. Коростень – місто з позитивним сальдо міграції, тобто в місто приїжджає більше людей, ніж виїжджає. Я продовжую втілювати в життя ідею індустріального парку, і за 5 років у нас з’явилося з десяток підприємств деревообробного кластеру з надсучасним виробничим устаткуванням, великими складськими приміщеннями та мережею транспортних комунікацій. Підприємства кластеру займають площу близько 200 га, продукція експортується у понад 30 країн світу. Ці підприємства забезпечують робочими місцями близько 2 тисяч працівників. Крім того, для забезпечення діяльності даного кластеру залучається ще близько 2 тисяч осіб. В Коростені, навіть, налагоджено випуск продукції для IKEA — це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, яка розробляє і реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому. Слід зазначити, що Коростень став переможцем міжнародної інвестиційної програми «Золота ділянка». Це значить, що з великою ймовірністю на цій ділянці з’явиться нове, сучасне, екологічно безпечне підприємство, бо саме такі умови ми виставляємо в пріоритет.
Що стосується розвитку підприємництва,- то воно розвиватиметься тільки там, де в людей є ресурси, які вони готові витрачати. Не стане бізнесмен відкривати магазин чи салон краси, якщо туди ніхто не буде ходити через брак коштів. У нас десятками відкриваються нові ресторани, кав’ярні, кінотеатри, салони краси, приватні медичні кабінети, фітнес-клуби, готелі, тощо. Все це тому, що молоді підприємці бачать в цьому вигоду і впевнені у тому, що влада мотивує їх бізнес до розвитку. Зокрема, з міського бюджету підприємцям компенсують відсотки по кредитам, створені різні структури, що допомагають розвитку підприємництва, створено відділ реєстрації.
В поняття комфортне проживання я вкладаю дуже широкий, але зрозумілий зміст: прийшла людина додому, а в під’їзді чисто, горить світло, зайшла в квартиру, а там є вода, світло, тепло.
Що для цього зробила влада? По-перше, ми реформували в Коростені систему надання послуг з обслуговування будинків. Якщо в 2014 році ніхто не знав, що таке ОСББ, то сьогодні їх в нашому місті вже 81, і це вже потужне громадське об’єднання, представники якого стають переможцями в рейтингу «Гордість міста». Створено абсолютно конкурентне середовище, з якого люди можуть обирати : хочете - створюйте ОСББ, хочете – комунальний ЖЕК, хочете - приватну управлінську компанію. Процеси йдуть різні, будинки змінюють форми управління, обираючи для себе найбільш прийнятну.
Про теплопостачання скажу лише одне: в Коростені не було жодного разу за 20 років, щоб опалювальний сезон почався невчасно. Окрім того, за 5 років ми заасфальтували до 30 км ґрунтових доріг міста.
Відкрито новий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), відкрито сучасний центр для отримувачів пільг та субсидій, на підприємствах, що надають комунальні послуги, відкрито центри обслуговування клієнтів Open SPACE, також у нашому місті запрацювали два прекрасні театри.
Реалізовується « Програма розвитку міської автоматизованої інформаційної системи» у місті Коростені, введена в дію електронна система голосування «Голос», забезпечено он -лайн трансляції сесій міської ради, запроваджено додаток «Відкрите місто», електронний запис до сімейних лікарів, електронний рецепт, петиції. Бібліотека стала платформою електронних проєктів, працюють програми « Є-Малятко», « Кабінет мешканця ».
Чому Ви, політик з таким колосальним досвідом, обрали партію «Наш край»?
- Коростень, зважаючи на ті задачі, які постали перед нами у зв’язку із приєднанням 43 сіл, як ніколи потребуватиме швидких, практичних, зважених рішень, тому потрібно формувати потужну команду практиків і професіоналів, а саме такі люди представляють «Наш край». 5 років найбільша фракція «Наш край» в Коростенській міській раді була моїм надійним партнером – ми будували свою роботу відповідно до того, що потрібно громаді Коростеня, ніколи не оглядаючись на центральні офіси партії. Підкупає надзвичайно демократичний принцип роботи цієї партії. Я з цією командою, бо я довіряю «Нашому краю»!
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край»