Москаленко в шестой раз избрали мэром Коростеня: предварительные результаты голосования

По результатам параллельного подсчета голосов на выборах мэра Коростеня побеждает Владимир Москаленко от партии «Наш край».
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на пресс-службу областной организации партии «Наш край».
«По предварительным подсчетам голосов относительно должности городского головы в Коростене, Владимир Москаленко набирает 6801 голос, в процентах составляет 38,8%. Вторым идет Виталий Науменко («Слуга народа») с 5673 голосами, а это 32,4%», - сообщили в пресс-службе.
Третьим стал Юрий Выговский (самовыдвиженец) 1880 голосов, что составляет 10,2%, а четвертым - Михаил Ткачов (самовыдвиженец) с показателем 660 голосов - 3,8%.
Явка на выборах в городе Коростень составляет 32,8%.
67-летний Владимир Москаленко впервые избран на должность Коростенского городского головы в 1998 году и с тех пор его переизбирали на всех последующих выборах.