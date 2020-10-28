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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Октябрь » 28 » 14:14:23

Москаленко в шестой раз избрали мэром Коростеня: предварительные результаты голосования

Сегодня, 14:49:23 531 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Москаленко в шестой раз избрали мэром Коростеня: предварительные результаты голосования

 По результатам параллельного подсчета голосов на выборах мэра Коростеня побеждает Владимир Москаленко от партии «Наш край».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу областной организации партии «Наш край».
 

«По предварительным подсчетам голосов относительно должности городского головы в Коростене, Владимир Москаленко набирает 6801 голос, в процентах составляет 38,8%. Вторым идет Виталий Науменко («Слуга народа») с 5673 голосами, а это 32,4%», - сообщили в пресс-службе.


Третьим стал Юрий Выговский (самовыдвиженец) 1880 голосов, что составляет 10,2%, а четвертым - Михаил Ткачов (самовыдвиженец) с показателем 660 голосов - 3,8%.

Явка на выборах в городе Коростень составляет 32,8%.

67-летний Владимир Москаленко впервые избран на должность Коростенского городского головы в 1998 году и с тех пор его переизбирали на всех последующих выборах.
Тэги: выборы, МОСКАЛЕНКО, Коростень
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