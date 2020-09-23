Матвій Хренов: «Як вирішити проблеми, з якими стикаються жителі приватного сектору». ВІДЕО

Попри те, що майже третина житомирян мешкає у приватних будинках, у місті досі немає комплексної програми роботи з приватним сектором.
- Ми з фахівцями ПАРТІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД провели дослідження і виокремили основні проблеми, з якими стикаються люди, а також згенерували низку рішень, - говорить Матвій Хренов
Про це у відео:
Матвій Хренов: https://www.facebook.com/khrenovmatviy/
Слідкуйте за нами в зручному для вас форматі:
➡️Telegram: https://t.me/zhytomyrdii
➡️Viber: https://cutt.ly/4db3lcj
➡️ Facebook: https://www.facebook.com/zhytomyrdii/
➡️Youtube: https://cutt.ly/JfevM5G
➡️Instagram: zhytomyr_dii
Сколько сарай не ремонтируй он один хрен останется сараем с проблемами.