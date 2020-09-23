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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 23 » 18:00:50

Матвій Хренов: «Як вирішити проблеми, з якими стикаються жителі приватного сектору». ВІДЕО   PR  

Сегодня, 17:01:50 318 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Матвій Хренов: «Як вирішити проблеми, з якими стикаються жителі приватного сектору». ВІДЕО

Попри те, що майже третина житомирян мешкає у приватних будинках, у місті досі немає комплексної програми роботи з приватним сектором.

- Ми з фахівцями ПАРТІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД провели дослідження і виокремили основні проблеми, з якими стикаються люди, а також згенерували низку рішень, - говорить Матвій Хренов

Про це у відео:

 


Матвій Хренов: https://www.facebook.com/khrenovmatviy/

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Тэги: Хренов, вибори 2020
Комментариев: 3
victorio
1 Виктор (victorio)   • 18:47:16, Сегодня [Материал]
+2

Большинство проблем частного сектора в Житомире решится только с помощью большого бульдозера. Б. Тена от ул. Небесной Сотни до Восточной так на все сто процентов. "Архитектурные шедевры", бомжпристанища, дома с пристройкой-пристроечкой-пристроеченятком на 10 хозяев, канализация вынесенная в ливнёвку на дорогу....
Сколько сарай не ремонтируй он один хрен останется сараем с проблемами.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 20:36:47, Сегодня [Материал]
0

Проблема міста, що 2/3 міста це село. Навіть нові квартали де будується приватний сектор залишаються селом, тільки хати нові. Тупо прямокутні квартали і перпиндикулярні вулиці, без навіть бажання розвиватись і подумати чому розвинені країни перестали так будувати. Без жлдної інфраструктури під громадській простір не передбачено, ніяких дитячих площадок чи сквери, ніяких садочків чи шкіл, навіть землі не залишено. Немає водопроводу, і а де є часто без каналізації. Тому поки ті хто керують не будуть розвиватись, не буде розвиватись і місто. Хоча вже немає чому розвиватись. вже важко знайти вільний район у місці щоб його збудувати адекатно, все забудують. Побачимо що ще вийде з ЖК на місті хлібзаводу, але чого гадати - типові 12 поверхові мурашники.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 20:44:43, Сегодня [Материал]
0

Жители Житомира постоянно сталкиваются с ограблением их имущества.
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