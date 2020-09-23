Матвій Хренов: «Як вирішити проблеми, з якими стикаються жителі приватного сектору». ВІДЕО

Попри те, що майже третина житомирян мешкає у приватних будинках, у місті досі немає комплексної програми роботи з приватним сектором.

- Ми з фахівцями ПАРТІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД провели дослідження і виокремили основні проблеми, з якими стикаються люди, а також згенерували низку рішень, - говорить Матвій Хренов

Про це у відео:







Матвій Хренов: https://www.facebook.com/khrenovmatviy/

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