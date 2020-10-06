Александр Коцюбко: «Пришло время избавиться от всего старого и отжившего»

Вы когда-нибудь думали, какие деньги вкладывают кандидаты в меры в свои избирательные компании – миллионы гривен. Сразу возникает вопрос - откуда у кадидата такие деньги – ведь они все чиновники в Житомире.
Фактически порядочных и честных людей, которые хотели бы сделать что-то хорошее, законодательство лишило возможности баллотироваться. Отменили мажоритарку, а это была самая демократическая процедура выборов. И личная форма ответственности кандидата или мэра. А партии – это никто ни перед кем ни за что не отвечает. Люди его выбрали, а он и побежал, что лань по кукурузе, и его уже избиратели не увидят больше никогда до следующих выборов. Так вот, вернёмся к нашим баранам. Откуда у наших чиновников многомиллионные средства.
Открываем Конституцию Украины статью 5 – «Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу» а органы местного самоуправления, которые мы все выбираем не подчиняются законам Страны. Вот яркий тому пример : статья 53 Конституции Украины гласит « Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою…»
Государство обеспечивает и гарантирует бесплатное дошкольное образование. А что делают депутаты Житомирского горсовета? А именно Моисеев (баллотируется от партии «Проползиция»). На сессии 01.04.2020 во время карантина, по инициативе Моисеев, а депутаты Житомирского горсовета голосуют за расформирование НВК (Навчально виховний комплект) № 11 на Малёванке. То есть, таким образом лишают наших детей дошкольного образования и воспитания. Эти депутаты пытались изменить и нарушить Конституцию Украины, причем не только 53 статью о бесплатном образовании, но статью 5 – о том, что никто не может изменять «конституційний лад України». А для чего делают всевозможные манипуляции с больницами, школами, детскими садиками? А для того, чтобы в последствии продать их.
И этот нарушитель, Моисеев, вместо того, чтобы пойти в тюрьму (но против него никто не возбудил уголовного дела), баллотируется в депутаты города Житомира от партии «Проползиция» (что естественно) Плюс этот Моисеев ещё пришёл уговаривать родителей этих детей голосовать за него!
Я хочу сказать житомирянам, что малёванцы дружно и быстро в 309 человек отстояли право на образование и воспитание наших детей, отстояли НВК № 11. И я горжусь этими людьми.
Все мы думаем, что зло находится в столице, в Киеве, что именно там принимают неудобоносимые законы. А зло, оказывается, тут, у нас под боком. Потому что тут, на местах, депутаты принимают странные решения против нас и наших детей. Внизу публикую заявление родителей детей на мое имя о нарушении ЗАКОНА и КОНСТИТУЦИИ.
Но сейчас уже страшны не они. Страшны мы, простые люди, которые равнодушно, молча смотрят на их преступления, не протестуя, не возражая, не понимая, что эти их преступления направлены против нас же, обычных людей.
Суд сказал – у Житомирской территориальной общины АЗС на проспекте Незалежности, 29 похитила землю, незаконно уничтожила деревья. Магазин «Эпицентр» также незаконно завладел житомирской землей, и стоило огромных усилий Максиму Мелешко заставит «Эпицентр» узаконить право пользования землёй и заплатить в бюджет города плату за эту землю -3,5 га.
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Вы не забыли, что премьер-министром Украины был Зубко – правая рука Порошенко? При всех властях был депутатом. Очень показательно – но граждане Польши, которые работали министрами в Украине (Славомир Новак), по возвращению на родину, в Польшу, очень быстро оказывались там в тюрьме. Эти люди пытались внедрить в Польше коррупционные схемы, как и в Украине. Но там, на Западе, люди не терпят издевательства над Законом. А мы, украинцы, терпим, да ещё и пропагандируем этих нарушителей закона - раздаем их предвыборную агитацию, приглашаем в детские садики, школы, интернаты.
Мы не должны так делать! Нельзя с ними здороваться и протягивать им руку – они токсичные, нерукопожатные. Вы даже не представляете, насколько низко они пали.. Закупили по 130,00 грн штука столовые приборы – ложечки, вилки и НОЖИ!!!???, в детские садики. Для кого эти столовые приборы, куда они пошли – в «Марио», в «Плезентвиль»? Активные граждане – юристы обнаружили это безобразие. Но руководитель управления образования Житомира Арендарчук ни Игорю Петровичу Ржешнивецкому – общественному деятелю, ни полиции не давал доступа к документам.
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А вспомните парикмахерскую «Малятко» на улице Большой Бердичевской около Горсовета. Этот объект принадлежал организации инвалидов. Но депутат Моисеев выдворил оттуда инвалидов и сам уселся в директорское кресло. В 2014 году народ ворвался в сессионный зал, надавал Моисееву (он тогда возглавлял управления по транспорту, по бюджету и финансам города, а также был заместителем Дебоя) Этого Моисеева тогда люди выбросили из сессионного зала. Но Моисеев перекрасился и возглавил партию Петра Порошенко в Житомире, а сейчас снова перекрасился, и вот он уже в партии «Пропозиция» (но там ему достойное место!) но, обратите внимание, на манеже одни и те же.
Возникает вопрос – что делать?
Сейчас ответить на этот вопрос легко - в этой самой «Пропозиции» сконцентрировались все «проползиты» Житомира. Им нужно закрыть доступ к власти навсегда! Как в котле там варятся, булькают все. Там и Гундич булькает, и другие такие же. Не давайте этим «проползитам» 5 %. Тогда они все поразбегаются по своим странам и вы их больше никогда здесь не увидите. Тогда Житомир станет действительно европейским городом, в котором хочется жить. И молодёжь перестанет массово уезжать за границу.
Слава Богу, на Малёванке есть «афганцы», которые просто замучили депутатов горсовета Житомира. И, конечно, депутаты всё-таки приняли решение заасфальтировать дороги на Малёванке. Это афганцы постарались – Сафлютин Иван и другие, они добились результата. Заслуга их, а Моисеев стоял возле катка и пиарился. А ведь асфальт положили за деньги налогоплательщиков, за деньги малёванцев.
Посреди учебного года пытались выгнать с работы директора школы № 1 в Житомире, директора НВК № 11 и других директоров. Для этого подбрасывали им бутылки из-под спиртного в мусорки, так хотели убрать этих руководителей, и торговать должностями.
Вчера 5 октября 2020 года меня пригласили в НВК № 11, где родители воспитанников и коллектив НВК № 11 наградили меня «Подякой» за проведённую работу по сохранению этого детского садика для детей. И потом я вместе с казаками «Поліської Січі» подарили сотрудникам НВК № 11 медицинские халаты.
Должен сказать, что общественная организация «Поліська Січ» не является политической, и от этой организации никто не баллотируется в мэры или депутаты. Не ищите в наших поступках политической подоплёки.
Сегодня люди говорили слова благодарности в адрес «афганцев», которые проживают на Малёванке, особенно люди благодарили Ивана Сафлютина, за то, что они добились у депутатов Житомирского горсовета заасфальтировать все дороги на Малёванке. Но «афганцы» заострили внимание всех на том, что дороги были заасфальтированы за деньги городского бюджета – за деньги налогоплательщиков Житомира.
Родители воспитанников порекомендовали партии «Сила и честь» кандидата в депутаты от Малёванки Черепанского Дмитрия. За что люди хотят видеть этого человека депутатом? За то, что он отстаивал и отстоял интересы НВК № 11 на сессиях горсовета.
Дмитрий Черепанский с 2014 по 2017 годы был на фронте и защищал территориальную целостность Украины. И смотрит он как-то глобально, мне это нравится. Мне очень нравится, что он будет защищать 2-ю городскую больницу имени Павлусенко, которую запустили под второй этап расформирования. Мне нравится, что он хочет, чтобы у НВК № 11 сделали футбольное поле с искусственным покрытием. Вы удивитесь, но дети у нас до сих пор не имеют такого футбольного поля и бегаю по грунтовке.
Пришло время избавиться от всего старого, отжившего, что мешает нашему движению вперёд, мешает развитию Житомира.