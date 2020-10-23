Віктор Євдокимов: «Чисте довкілля – це запорука економічного розвитку і зростання»

Сьогодні в Україні виникла катастрофічна ситуація зі сміттям. Щороку накопичується понад 10 млн тонн твердих побутових відходів, які займають 160 тисяч гектарів землі. Лише в Житомирі на сумнозвісному місцевому полігоні вже назбиралося 15 млн кубометрів відходів. І це не кінець, бо туди і дотепер продовжують вивозити сміття.
Востаннє цей полігон перевіряли у 2016 році. Тоді екологи зафіксували потрапляння в річку інфільтрату, порушення у веденні обліку відходів, ігнорування заходів з попередження забруднення підземних вод. Нову перевірку мали провести цьогоріч, але через карантинні обмеження перенесли її на 2021 рік.
Про екологічну катастрофу, яка загрожує Житомиру, міська влада намагається не згадувати. Хвалитися нічим, а питань більше, ніж відповідей. А головне – жодних рухів для поліпшення ситуації комунальне підприємство Житомирської міської ради не робить. Навіть, якщо й створюються якісь тимчасові комісії, то про свою роботу та висновки широкому загалу не повідомляють. Тож про реальний стан справ можна лише здогадуватись.
“Дослідження проводяться, тільки не міською владою, а науковцями Агроуніверситету, Політехніки, Педуніверситету. Діючій міській владі це не цікаво, тому вона цим не займається. Немає жодної міської служби, яка б займалася питаннями екології. При цьому в нас дуже погана ситуація з річкою Кам’янкою, з Тетеревом. Коли їх востаннє чистили? Міський полігон ТВП мали б закрити ще кілька років тому. А сьогодні туди ще звозять сміття з сусідніх ОТГ”, - кажуть місцеві еко активісти.
Час від часу в ЗМІ з’являються повідомлення про смог та сморід в якомусь окремому районі міста, масове отруєння риби в річці, пожежі на міському сміттєзвалищі тощо. Проте жодних висновків з цього не має. Складається враження, що це стає буденністю від якої страждають люди. Особливо, у яких є проблеми зі здоров'ям.
Ірина Гладка, кандидатка в депутати Житомирської міської ради була шокована від того, що вона побачила під час зустрічі жителі району Паперової фабрики: “Це жахливо! Мені показали світлини сажі на вікнах і в домівках! Справжні шматки сажі від труби Паперової фабрики. І сьогодні вони призупинили виробництво, бо знали, що кандидати приїдуть на зустріч з мешканцями. І вода, яка вже кілька днів тече вулицею, і сморід річки поруч - про це відомо всім в місті, в тому числі й міській владі. Але ж ніхто нічого не робить. Я не заздрю своїм колегам з цього округу - роботи хоч відбавляй”.
Місцеві мешканці розповіли, що на всі скарги щодо екологічної ситуації в їхньому районі майже ніякої реакції не отримали. “Вони викликають служби, які приїздять, кажуть, що все нормально, і більше нічого не відбувається”,
- обурюються житомиряни.
“Попри те, що в Житомирі немає великих промислових підприємств, екологічний стан нашого міста не витримує жодної критики. Брудне повітря, стихійні сміттєзвалища, міський полігон ТПВ – проблем безліч. Водопровідна вода, якою щодня змушені користуватись мешканці міста є чи не найгіршою в усій Україні й досі залишається одним з найболючіших питань. Нам розказують, що турбота про навколишнє середовище – це особиста справа кожного. І частково це так. Але якщо в місті не створені умови для того ж сортування та переробки сміття, не закуповується сучасний, екологічний громадський транспорт, не вкладаються кошти на озеленення, на розчищення річок, то жодних зусиль еко активістів не вистачить, щоб зробити наше довкілля чистішим, – переконаний кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов.
Він упевнений, що питання довкілля – це одна з важливих складових економічного розвитку міста: «Якщо житомиряни будуть дихати свіжим повітрям, пити чисту воду – вони будуть здоровіші й, звичайно, жити будуть довше. Це є запорукою економічного розвитку і зростання. А подбати про такі прості, але життєво необхідні речі має місцева влада. Адже це її прямий обов'язок».
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Житомира Віктора Євдокимова