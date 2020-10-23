Віктор Євдокимов: «Чисте довкілля – це запорука економічного розвитку і зростання»

Ірина Гладка, кандидатка в депутати Житомирської міської ради була шокована від того, що вона побачила під час зустрічі жителі району Паперової фабрики: “Це жахливо! Мені показали світлини сажі на вікнах і в домівках! Справжні шматки сажі від труби Паперової фабрики. І сьогодні вони призупинили виробництво, бо знали, що кандидати приїдуть на зустріч з мешканцями. І вода, яка вже кілька днів тече вулицею, і сморід річки поруч - про це відомо всім в місті, в тому числі й міській владі. Але ж ніхто нічого не робить. Я не заздрю своїм колегам з цього округу - роботи хоч відбавляй”.