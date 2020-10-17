Віктор Євдокимов: Головне завдання міської влади — сприяти покращенню рівня життя житомирян

«Ми не можемо розраховувати виключно на надходження субсидій від Уряду, — переконаний Віктор Євдокимов. — Проте ми можемо створити в Житомирі консультаційні центри, які допоможуть організувати та відкрити власну справу, створити спеціалізовану інформаційно-комунікаційну мережу соціального захисту, щоб забезпечити доступ кожного, хто цього потребує, до участі у програмах соціальної підтримки та базових послуг».



На думку Віктора Євдокимова, при плануванні міського бюджету та виділенні коштів на соціальні заходи необхідно зважати в першу чергу на потреби громади:

«Планування міського бюджету має враховувати реальні потреби житомирян. А значить, необхідно розуміти точно, чого та як саме потребують мешканці міста. Ми не повинні чекати, коли сім’я з маленькими дітьми опиниться в скрутному становищі. Міська влада має знати про кожного житомирянина, який вже перебуває за межею бідності чи тільки наближається до неї. Адже не всі наважуються звертатись за допомогою і врешті опиняються наодинці зі своїми проблемами».



Віктор Євдокимов відзначає і безпосередній зв’язок між бідністю та здоров’ям: «Часто так трапляється, що якась серйозна проблема зі здоров’ям — травма, інвалідність, дорога операція, тощо втягують усю родину в злидні. І це тягнеться роками. І тут міська влада не повинна стояти осторонь. Ми маємо надавати матеріальну та соціальну підтримку таким житомирянам, спрямовувати зусилля, щоб повернути ці сім’ї до нормально життя, роботи, а отже і матеріального благополуччя».