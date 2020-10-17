Віктор Євдокимов: Головне завдання міської влади — сприяти покращенню рівня життя житомирян

Ще на початку 2020 року 22% жителів Житомира змушені були економити на продуктах харчування. Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведене з 25 січня по 17 лютого 2020 року. Варто зазначити, що опитування проводилось до введення жорсткого карантину через пандемію COVID-19 в Україні. На кінець другого кварталу цього року кількість безробітних в Україні зросла на 10%. А отже зараз ця цифра є значно більшою.
Щороку 17 жовтня світ відзначає Міжнародний день подолання бідності. Навряд чи цю дату можна назвати святковим днем, проте вона змушує ще раз замислитись та звернути увагу на тих, хто живе поруч та кому доводиться відмовлятися від найнеобхіднішого.
Фактичний прожитковий мінімум у серпні цього року становив 3778 грн на людину. А рівень середньої заробітної плати в Житомирі є чи не найнижчим по Україні.
«Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за підсумками 2020 року рівень бідності в Україні зросте до 45%», — уточнюють у Мінсоцполітики.
Розрахунки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), які базуються на макропрогнозі Кабінету Міністрів України, вказують, що у 2020 році найбільше це відчують на собі сім’ї з дітьми: з 33% до 51%. Тобто ЮНІСЕФ передбачають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу родину з дітьми.
«ЮНІСЕФ стурбований, що погіршення економічної ситуації матиме найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім’ї, одиноких батьків з дітьми, родини з дітьми до трьох років та одиноких пенсіонерів віком за 65 років», — йдеться в офіційному пресрелізі організації.
«Бідність —це в першу чергу обмежені можливості. Діти з бідних сімей не мають змоги отримати таку ж саму освіту, як діти із заможних родин. Отже й робота в них буде менше оплачуваною. Це замкнене коло, яке необхідно розірвати, — говорить кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов. — Сьогодні в Україні працює урядова Стратегія подолання бідності. І багато пунктів цієї програми можливо, а надто — необхідно реалізовувати саме місцевим самоуправлінням. В першу чергу налагодити та адаптувати до потреб людей систему соціальної допомоги. Для нормального життя людям потрібні гроші. Але, як показує досвід, гроші не вирішують усіх проблем. А от створити можливості, при яких людина сама зможе покращити своє матеріальне становище — цілком реально».
В програмі стратегії розвитку Житомира Віктора Євдокимова
передбачені кроки для підтримки соціально вразливих верств населення, створення робочих місць, покращення інвестиційного клімату в місті, а отже і підвищення рівня заробітних плат для житомирян.
«Ми не можемо розраховувати виключно на надходження субсидій від Уряду, — переконаний Віктор Євдокимов. — Проте ми можемо створити в Житомирі консультаційні центри, які допоможуть організувати та відкрити власну справу, створити спеціалізовану інформаційно-комунікаційну мережу соціального захисту, щоб забезпечити доступ кожного, хто цього потребує, до участі у програмах соціальної підтримки та базових послуг».
На думку Віктора Євдокимова, при плануванні міського бюджету та виділенні коштів на соціальні заходи необхідно зважати в першу чергу на потреби громади:
«Планування міського бюджету має враховувати реальні потреби житомирян. А значить, необхідно розуміти точно, чого та як саме потребують мешканці міста. Ми не повинні чекати, коли сім’я з маленькими дітьми опиниться в скрутному становищі. Міська влада має знати про кожного житомирянина, який вже перебуває за межею бідності чи тільки наближається до неї. Адже не всі наважуються звертатись за допомогою і врешті опиняються наодинці зі своїми проблемами».
Віктор Євдокимов відзначає і безпосередній зв’язок між бідністю та здоров’ям: «Часто так трапляється, що якась серйозна проблема зі здоров’ям — травма, інвалідність, дорога операція, тощо втягують усю родину в злидні. І це тягнеться роками. І тут міська влада не повинна стояти осторонь. Ми маємо надавати матеріальну та соціальну підтримку таким житомирянам, спрямовувати зусилля, щоб повернути ці сім’ї до нормально життя, роботи, а отже і матеріального благополуччя».
Бідність, злидні — це коли неможливо купити їжу, немає даху над головою, відсутня медична допомога, доступ до освіти, роботи. Це страх майбутнього і життя одним днем.
Проте виключно підтримкою нуждених бідність не подолати.
«Цю проблему можливо долати тільки комплексним підходом, — переконаний Віктор Євдокимов. — Економічне зростання в місті, створення нових робочих місць, конкуренція серед роботодавців, поліпшення на ринку праці створюють умови для зростання доходів житомирян. А це, в свою чергу, підвищить розміри соціальних виплат, які місто може спрямувати на підтримку тих, хто цього дійсно потребує».
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Віктора Євдокимова