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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 1 » 14:20:37

Обирай кандидата від Партії розвитку громад на своєму окрузі. Інтерактивна карта   PR  

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Обирай кандидата від Партії розвитку громад на своєму окрузі. Інтерактивна карта

 25 жовтня 2020 року відбудуться місцеві вибори, під час яких житомиряни обиратимуть депутатів міської ради.

ПАРТІЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД презентувала програму дій, з якою йде у Житомирську міську раду, та інтерактивну карту з інформацією про своїх кандидатів.
Дізнавайтеся, хто балотується по вашому округу, читайте біографії і обирайте свого депутата від ПАРТІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД.

КАРТА



Нагадаємо, 20 серпня Матвій Хренов представив команду політичної партії «Партія розвитку громад», яка братиме участь у виборах в Житомирі. Згодом ПАРТІЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД провела праймеріз, а 10 вересня під час конференції затвердили список кандидатів в депутати до Житомирської міської ради.

Більш детально з програмою ПАРТІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД можна ознайомитися тут.

Детальніше про нашу команду читайте тут.

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Тэги: партія розвитку громад, Житомир, Матвей Хренов, кандидат в мэры
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