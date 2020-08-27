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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 27 » 10:24:26

Житомир переплатил 250 тысяч за медоборудование, необходимое для борьбы с COVID-19

Сегодня, 10:34:26 421 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир переплатил 250 тысяч за медоборудование, необходимое для борьбы с COVID-19

 При закупке в больницы Житомира медицинского оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19, переплатили четверть миллиона гривен. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
 

"Установлено, что в марте-мае 2020 года двумя киевскими частными обществами, согласно договору, за бюджетные средства поставлено в больницы Житомира медицинское оборудование (видеобронхоскоп, кислородные концентраторы, микробиологический безопасный кабинет и т.д.). Однако поставщиками неправомерно в их цену включен налог на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.


Прокуратура отметила, что такие товары были освобождены от налогообложения. Поэтому стоимость поставленного медицинского оборудования была безосновательно завышена на сумму свыше 250 тыс. грн.

"Для возвращения в бюджет излишне уплаченных средств и защиты интересов государства, Житомирской местной прокуратурой в хозяйственный суд города Киева предъявлено два иска о взыскании с обществ-поставщиков медицинского оборудования денежных средств, полученных без достаточного правового основания", - информирует прокуратура.
Тэги: covid19, больницы, тендер, оборудование
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