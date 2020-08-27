Житомир переплатил 250 тысяч за медоборудование, необходимое для борьбы с COVID-19

При закупке в больницы Житомира медицинского оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19, переплатили четверть миллиона гривен. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
"Установлено, что в марте-мае 2020 года двумя киевскими частными обществами, согласно договору, за бюджетные средства поставлено в больницы Житомира медицинское оборудование (видеобронхоскоп, кислородные концентраторы, микробиологический безопасный кабинет и т.д.). Однако поставщиками неправомерно в их цену включен налог на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.
Прокуратура отметила, что такие товары были освобождены от налогообложения. Поэтому стоимость поставленного медицинского оборудования была безосновательно завышена на сумму свыше 250 тыс. грн.
"Для возвращения в бюджет излишне уплаченных средств и защиты интересов государства, Житомирской местной прокуратурой в хозяйственный суд города Киева предъявлено два иска о взыскании с обществ-поставщиков медицинского оборудования денежных средств, полученных без достаточного правового основания"
, - информирует прокуратура
.