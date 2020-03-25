В медицинских учреждениях Житомирской области сейчас готовы к использованию 192 аппарата искусственной вентиляции легких, а еще 67 нужно отремонтировать.
Об этом во время брифинга относительно ситуации с распространением коронавируса в области 25 марта заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Укринформ
.
«Мы раньше давали информацию о 178 аппаратах искусственной вентиляции легких. Провели полный анализ всего оборудования, которое есть в наших лечебно-профилактических учреждениях, и теперь их общее количество 259, из них 192 - это те, которые можно использовать. Разница, которая звучит, это оборудование, требующее ремонта или переоснащения. Думаю, что руководители наших учреждений осуществят необходимые меры, чтобы это оборудование также работало, поскольку оно может заменить аппараты, которые сейчас используются в операционных для оказания анестезиологической помощи больным с ургентной патологией», - отметил Суслик.
Он добавил, что при необходимости для дыхательной поддержки пациентов может использоваться оборудование из палат интенсивной терапии и то, которое используют в анестезиологии.
По его словам, область не имеет ни одного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.
«Их 19 на всю Украину и в Житомирской области их нет. Мы работаем над тем, чтобы такие аппараты появились и у нас. Они дорогостоящие. Аппарат стоит примерно 4,5-5 млн грн и плюс до 2 млн грн еще газовый анализатор»
, - добавил начальник управления здравоохранения.
В ОГА рассказали, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких имеют больницы Житомирщины