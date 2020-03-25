В ОГА рассказали, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких имеют больницы Житомирщины

«Мы раньше давали информацию о 178 аппаратах искусственной вентиляции легких. Провели полный анализ всего оборудования, которое есть в наших лечебно-профилактических учреждениях, и теперь их общее количество 259, из них 192 - это те, которые можно использовать. Разница, которая звучит, это оборудование, требующее ремонта или переоснащения. Думаю, что руководители наших учреждений осуществят необходимые меры, чтобы это оборудование также работало, поскольку оно может заменить аппараты, которые сейчас используются в операционных для оказания анестезиологической помощи больным с ургентной патологией», - отметил Суслик.