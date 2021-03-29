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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 29 » 10:32:28

В больницы Житомирской области за сутки «скорые» привозят до 150 COVID-больных

Сегодня, 10:38:28 874 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больницы Житомирской области за сутки «скорые» привозят до 150 COVID-больных

 На Житомирщине не спадает волна заболеваемости коронавирусом. Сейчас в больницах области заполнены 70% коек. Об этом 29 марта во время онлайн-брифинга рассказала Наталья Остапченко, первый заместитель председателя Житомирской ОГА.

По ее словам, за сутки госпитализируют до 150 пациентов.
 

"В Житомирской области на сегодня загружены 70% коек от общего коечного фонда. У нас нет больниц в области, которые не принимают больных с COVID-19, просто мы часто осуществляем корректировки маршрутов для того, чтобы не допустить перегрузку больниц ковиднимы больными. У нас действительно есть больницы, которые сегодня на 100% заполнены больными, но это не значит, что помощь тем, кто в этом нуждается, не будет вовремя предоставлена. Кареты скорой помощи за сутки госпитализируют от 120 до 150 человек. Это только те, кого завезли кареты скорой помощи, а есть еще больные, которые добираются в больницы сами, поэтому действительно, загруженность больниц сегодня очень высока", – отметила Наталия Остапченко.


За неделю на Житомирщине зафиксировали рекордный показатель летальности: 98 жителей области умерли от коронавируса.

В течение суток в Житомирской области зафиксировали 567 новых ковид-больных. По состоянию на 29 марта выявлено 18612 активных больных, больше всего в Житомире – 5744 человека.

Тэги: больницы, коронавирус, пациенты, Житомирщина
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 10:44:52, Сегодня [Материал]

привозят а больница не принимает, привез скорой помощью тещу, двусторонняя пневмония, осложнение измененное сознание и невралгическое расстройство, три часа просидели в приемном, а они говорят не задыхается, дышать самостоятельно может, брать не будем шуруйте домой. Пришлось вызвать такси и ехать домой.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:36:53, Сегодня [Материал]

Логики в карантинных мерах нету карантинные меры должны быть применены во всех сферах. запретить ходить в парках без масок и разрешить спец рейсы маршруток, -это абсурд. В горисполкоме 533 сотрудника работают. а граждан не принимают. Чего они там сидят.?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:47:26, Сегодня [Материал]

За несколько лет медецина развалилась прямо на глазах. За полтора года от Ковида в Житомире умерло 324 человека-трагедия!. Но если опубликуют статистику от рака то сразу будет видно масштабную трагедию, будет видно что медецина в Житомире убогая.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:34:47, Сегодня [Материал]

Центральная власть потребовала , чтобы месная власть оказала помощь месному бизнесу. где деньги шкуродЁры? Когда Житомирская власть снимет налоги с бизнеса? Кличко снял с киевского бизнеса налоги с первого дня введения логдауна. А вам для чего столько денег?
Hoakina
5 Марина (Hoakina)   • 13:41:56, Сегодня [Материал]

ну доктора смерть побороли, поборють і ковід... ща новічок привезуть і всіх вакцинують. Всім смішно? бо дуже хотіли посміятися
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