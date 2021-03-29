В больницы Житомирской области за сутки «скорые» привозят до 150 COVID-больных

"В Житомирской области на сегодня загружены 70% коек от общего коечного фонда. У нас нет больниц в области, которые не принимают больных с COVID-19, просто мы часто осуществляем корректировки маршрутов для того, чтобы не допустить перегрузку больниц ковиднимы больными. У нас действительно есть больницы, которые сегодня на 100% заполнены больными, но это не значит, что помощь тем, кто в этом нуждается, не будет вовремя предоставлена. Кареты скорой помощи за сутки госпитализируют от 120 до 150 человек. Это только те, кого завезли кареты скорой помощи, а есть еще больные, которые добираются в больницы сами, поэтому действительно, загруженность больниц сегодня очень высока", – отметила Наталия Остапченко.