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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 23 » 15:43:00

В больницах области 316 пациентов с COVID-19 находятся на кислородной поддержке

Вчера, 16:04:00 837 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больницах области 316 пациентов с COVID-19 находятся на кислородной поддержке

 В медицинских учреждениях Житомирской области среди активных больных COVID-19 на кислородной поддержке находятся 316 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

Об этом во время еженедельного онлайн-брифинга относительно эпидемической ситуации в области сообщил начальник Управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Он добавил, что за прошедшую неделю в больницах Житомирской области 175 коек обеспечили кислородом.



Кроме этого, во время брифинга заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко сообщила, что в стадии закупки находится 171 кислородный концентратор, а также дополнительно планируется приобретение 310 кислородных концентраторов для медицинских учреждений области.
 

"В больницах Житомирской области сегодня 290 кислородных концентраторов. В стадии закупки за средства государственной целевой субвенции - 171 кислородный концентратор, а также за дополнительные средства в размере 20,5 млн гривен, которые в ближайшее время поступят в область, планируется приобретение еще 310 концентраторов", - отметила Наталия Остапченко.


По состоянию на 23 ноября, в больницах Житомирской области больными COVID-19 занято 46,2% от общего количества коек. За прошедшую неделю количество койкомест увеличилось на 51 единицу.

Тэги: больницы, кислород, пациенты, коронавирус
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