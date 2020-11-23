В больницах области 316 пациентов с COVID-19 находятся на кислородной поддержке

В медицинских учреждениях Житомирской области среди активных больных COVID-19 на кислородной поддержке находятся 316 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.
Об этом во время еженедельного онлайн-брифинга относительно эпидемической ситуации в области сообщил начальник Управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
Он добавил, что за прошедшую неделю в больницах Житомирской области 175 коек обеспечили кислородом.
Кроме этого, во время брифинга заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко сообщила, что в стадии закупки находится 171 кислородный концентратор, а также дополнительно планируется приобретение 310 кислородных концентраторов для медицинских учреждений области.
"В больницах Житомирской области сегодня 290 кислородных концентраторов. В стадии закупки за средства государственной целевой субвенции - 171 кислородный концентратор, а также за дополнительные средства в размере 20,5 млн гривен, которые в ближайшее время поступят в область, планируется приобретение еще 310 концентраторов", - отметила Наталия Остапченко.
По состоянию на 23 ноября, в больницах Житомирской области больными COVID-19 занято 46,2% от общего количества коек. За прошедшую неделю количество койкомест увеличилось на 51 единицу.