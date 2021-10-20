Мария Мисюрова: В больницах Житомира уже напряженная ситуация с кислородом

В житомирских больницах, куда госпитализируют больных COVID-19, уже напряженная ситуация с кислородом. В пик весной потребление кислорода было в пределах 600-700 литров в сутки, сегодня же нагрузка возросла - полторы тонны в сутки. Об этом сообщила
заместитель городского головы Мария Мисюрова.
«Пока кислорода хватает, и в настоящее время 97% пациентов нуждаются в кислородной поддержке»
, - говорит заместитель городского головы.
В житомирские больниц за последние сутки госпитализировали 30 ковид-пациентов.
«Сейчас ургентирует Больница №2. Сюда в стационар поступило 29 человек, в Больницу №1 - 1 человек. 4 человека умерли за последние сутки», - говорит Мария Мисюрова.
В горсовете отмечают, что Житомир по всем показателям приближается к красному уровню эпидемиологической опасности. Ограничения «красной зоны» требуют
, что для работы учреждений у всех работников должны быть сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.
Поэтому в Житомире за последние сутки вакцинировались почти 1400 человек.
«Вчера был своеобразный рекорд за последние недели - 1382 человек имунизировались»
, - добавляет заместитель городского головы.
Напомним, что с 23 октября снова будет работать временный пункт вакцинации на базе школы №6
.