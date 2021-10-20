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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 20 » 14:55:50

Мария Мисюрова: В больницах Житомира уже напряженная ситуация с кислородом

Сегодня, 14:55:50 714 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мария Мисюрова: В больницах Житомира уже напряженная ситуация с кислородом

 В житомирских больницах, куда госпитализируют больных COVID-19, уже напряженная ситуация с кислородом. В пик весной потребление кислорода было в пределах 600-700 литров в сутки, сегодня же нагрузка возросла - полторы тонны в сутки. Об этом сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

«Пока кислорода хватает, и в настоящее время 97% пациентов нуждаются в кислородной поддержке», - говорит заместитель городского головы.

В житомирские больниц за последние сутки госпитализировали 30 ковид-пациентов.
 

«Сейчас ургентирует Больница №2. Сюда в стационар поступило 29 человек, в Больницу №1 - 1 человек. 4 человека умерли за последние сутки», - говорит Мария Мисюрова.




В горсовете отмечают, что Житомир по всем показателям приближается к красному уровню эпидемиологической опасности. Ограничения «красной зоны» требуют, что для работы учреждений у всех работников должны быть  сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

Поэтому в Житомире за последние сутки вакцинировались почти 1400 человек.

«Вчера был своеобразный рекорд за последние недели - 1382 человек имунизировались», - добавляет заместитель городского головы.

Напомним, что с 23 октября снова будет работать временный пункт вакцинации на базе школы №6.
Тэги: коронавирус, больницы, Житомир
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Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 15:46:31, Сегодня [Материал]

хай би вже відразу казала "дринглихирует" або "пресонтирует"))) те саме що і "ургентирует"
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