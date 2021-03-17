Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 17.03.2021    15:40:56
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 17 » 10:54:34

В больницах Житомира заканчиваются койки для больных COVID-19

Сегодня, 11:09:34 678 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В больницах Житомира заканчиваются койки для больных COVID-19

 В больницах Житомира осталось чуть больше 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом. Если количество зараженных не будет уменьшаться, то этих коек хватит лишь на неделю.

Об этом заместитель городского головы Мария Мисюрова сообщила во время заседания исполнительного комитета городского совета 17 марта.
 

"Последние недели достаточно напряженные. Сегодня утром в первой больнице находится 188 пациентов, во второй больнице – 205. Госпитализаций за сутки – 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций за сутки. Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но по факту еще более 130 койко-мест в резерве", - отметила Мисюрова.


По ее словам, в больницах сейчас уже преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания COVID-19. Если ситуация не изменится, резерва хватит на неделю. Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.

"Будем обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу", - добавила Мисюрова.

Отметим, что за минувшие сутки в Житомире зарегистрировали 213 новых случаев коронавируса. По состоянию на 17 марта в Житомире 3927 активных больных.

Тэги: коронавирус, Житомир, больницы
Новости партнеров
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:34:04, Сегодня [Материал]

Мы требуем у Житомирской власти применить Закон Украины № 540 от 30.03.2020 и стять с ФОПов и спорта, и со всех тех, кто на локдауне. все местные налоги. Мы не обязаны и не должны, не имея дохода, оплачивать ваши космические премии.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:36:42, Сегодня [Материал]

Вчера опять комиссии были по земле, по бюджету города Житомира , - дерибанят наш с вами Гидропарк. Снесли там киоски, опубликовали в средствах массовой информации, а те киоски, которые по закону не могли снести, спалили. Спалили деревянные киоски, которые принадлежат ресторану "Фавор" . Гнусные люди! Гнусные необразованные, подлые, злые, отмороженные, доводят людей до страданий. Вы изжили себя - вам конец
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 14:58:31, Сегодня [Материал]

Я правильно понимаю, самовольная установка временных конструкций это нормально? И когда сказали их убрать, а убрать не захотели (или не смогли), то их уничтожили, и это все называется "доводят людей до страданий"? Говорят, если сразу все делать в правовом поле, то и страдать через пару лет не пришлось бы. Да и честно говоря, за пару лет работы тех временных конструкций, думаю владельцы ох как настрадались финансово))
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:23:42, Сегодня [Материал]

Деревянный киоск, который принадлежат "Фавору" не является временной конструкцией. Есть законы, установленные и процедуры по установлению таких объектов. Все соблюдено. Это единственный законный там объект. Официально убрать его невозможно, поэтому его и сожгли. Остальные киоски вывезли. А этот не вывезли, потому что не имеете права, поэтому пошли по незаконному пути. Пришли 2 чувака, притняули пластиковый контейнер, поставили его возле деревянного объекта и подожгли. Для житомирян скажу больше, спалить, спалили, но осталось единственное, что не сгорело - камеры видеонаблюдения. И морды на этих камерах тоже присутствуют. Обращаю внимание- тянуть контейнер по заснеженному Гидропарку 100 м хулиганством никак не назовешь, - это есть заказ. Вас, господа чиновники, даже бандитами нельзя назвать, потому что у бандитов есть свои законы и правила, а вы есть стервятники. Гидропарка мы вам не отдадим, "получите по ушам".
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus