В больницах Житомира заканчиваются койки для больных COVID-19

В больницах Житомира осталось чуть больше 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом. Если количество зараженных не будет уменьшаться, то этих коек хватит лишь на неделю.
Об этом заместитель городского головы Мария Мисюрова сообщила во время заседания исполнительного комитета
городского совета 17 марта.
"Последние недели достаточно напряженные. Сегодня утром в первой больнице находится 188 пациентов, во второй больнице – 205. Госпитализаций за сутки – 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций за сутки. Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но по факту еще более 130 койко-мест в резерве", - отметила Мисюрова.
По ее словам, в больницах сейчас уже преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания COVID-19. Если ситуация не изменится, резерва хватит на неделю. Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.
"Будем обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу"
, - добавила Мисюрова.
Отметим, что за минувшие сутки в Житомире зарегистрировали 213 новых случаев коронавируса. По состоянию на 17 марта в Житомире 3927 активных больных.