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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 10 » 08:36:21

В больницах Житомирщины почти 50% коек для COVID-больных не обеспечены кислородом

Сегодня, 08:51:21 1 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больницах Житомирщины почти 50% коек для COVID-больных не обеспечены кислородом

 Из-за огромного спроса поставщики не могут в полном объеме и за короткие промежутки времени предоставлять больницам кислород.

В настоящее время в больницах Житомирской области 48,3% коек для больных коронавирусом оборудованы кислородным обеспечением, передает "Суспільне".
 

"Они (поставщики, - ред.) постоянно пишут нашим лечебным учреждениям письма-предупреждения о том, что они не могут. Ситуация решается. Все больницы работают почти в авральном режиме. Кроме того, что есть поставщики кислорода в баллонах или в другом виде, сейчас существует тенденция закупать кислородные концентраторы. Это такой аппарат, который из атмосферного воздуха выделяет кислород, который можно подавать к койке больного", - рассказал и.о. начальника областного управления здравоохранения Сергей Березовский.


Всего для оказания помощи больным COVID-19 в больницах области развернуто 2074 коек, 169 из них - для предоставления интенсивной терапии.

Как сообщалось, во городской больнице Житомира №2 одному врачу приходится оказывать помощь 20-30 больным коронавирусом.
Тэги: больницы, кислород, Житомирщина, коронавирус
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