Житомирским больницам выделили 190 тысяч гривен на закупку кислорода

Больницы Житомира, которые предоставляют стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19, получили средства для приобретения кислорода.
13 ноября членами исполнительного комитета принято решение о распределении соответствующей субвенции в сумме 190 тыс. грн.
В городском совете напоминают, что 23 октября исполнительным комитетом было принято решение о распределении государственной субвенции на общую сумму 3 млн 825 тыс. грн. Эти средства также были направлены на приобретение кислорода и на оборудование для укомплектования коечного фонда.
По информации заместителя городского головы Марии Мисюровой, в городских больницах увеличился коечный фонд для COVID-больных: 305 коек - в больнице №2, 225 - в больнице №1.
"Кислородными точками должно быть оборудовано 80% коечного фонда. Средств не хватает, ведь оборудование дорогостоящее, и поэтому в облгосадминистрацию были направлены письма для учета дополнительных потребностей
", - говорят в исполкоме.
Ранее сообщалось, что в больницах Житомирской области лишь 48,3% коек для больных коронавирусом
оборудованы кислородным обеспечением.