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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 13 » 14:16:45

Житомирским больницам выделили 190 тысяч гривен на закупку кислорода

Сегодня, 14:16:37 264 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирским больницам выделили 190 тысяч гривен на закупку кислорода

 Больницы Житомира, которые предоставляют стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19, получили средства для приобретения кислорода.

13 ноября членами исполнительного комитета принято решение о распределении соответствующей субвенции в сумме 190 тыс. грн.

В городском совете напоминают, что 23 октября исполнительным комитетом было принято решение о распределении государственной субвенции на общую сумму 3 млн 825 тыс. грн. Эти средства также были направлены на приобретение кислорода и на оборудование для укомплектования коечного фонда.

По информации заместителя городского головы Марии Мисюровой, в городских больницах увеличился коечный фонд для COVID-больных: 305 коек - в больнице №2, 225 - в больнице №1.

"Кислородными точками должно быть оборудовано 80% коечного фонда. Средств не хватает, ведь оборудование дорогостоящее, и поэтому в облгосадминистрацию были направлены письма для учета дополнительных потребностей", - говорят в исполкоме.

Ранее сообщалось, что в больницах Житомирской области лишь 48,3% коек для больных коронавирусом оборудованы кислородным обеспечением.

Тэги: больницы, кислород, Житомир
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