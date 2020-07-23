В каких больницах Житомира можно сделать тест на COVID-19 и сколько это стоит

В Житомире на базе трех городских больниц можно пройти тестирование на COVID-19 методом ИФА (иммуноферментный анализ). Об этом сообщает Житомирский городской совет.
«Что касается ИФА-тестов на COVID-19, то их можно сделать в городских учреждениях здравоохранения, а именно: КП «Больница №1», КП «Больница №2 им. В. П. Павлусенко», КП «Детская больница имени В. И. Башека»
, - говорится в сообщении.
Адреса забора крови:
Стоимость исследования
- КП «Больница №1» - поликлиника №1, ул. Б. Бердичевская, 32
- КП «Больница №2» - поликлиника, ул. Л. Украинки, 16
- КП «Детская больница» - стационар, ул. Шевченко 2А.
на Ig M и Ig G составляет от 119 до 125 грн за штуку. Дополнительно оплачивается забор крови из вены, стоит 32-38 грн.
Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяются иммуноглобулины М и G (Ig M и Ig G). Наличие Ig M свидетельствует о том, что человек сейчас болеет коронавирусной инфекцией. Наличие Ig G означает, что он уже переболел или заразился вирусом и у нее выработался к нему иммунитет.
Кроме того, на базе детской поликлиники в тестовом режиме сейчас работает ПЦР-лаборатория
. При введении ее в полную эксплуатацию стоимость одного исследования составит 780 грн при одновременном обращении 80 и более человек и 1330 грн при индивидуальных обращениях.