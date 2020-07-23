Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 23.07.2020    16:08:20
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 23 » 09:24:26

В каких больницах Житомира можно сделать тест на COVID-19 и сколько это стоит

Сегодня, 09:35:26 930 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В каких больницах Житомира можно сделать тест на COVID-19 и сколько это стоит

 В Житомире на базе трех городских больниц можно пройти тестирование на COVID-19 методом ИФА (иммуноферментный анализ). Об этом сообщает Житомирский городской совет.

«Что касается ИФА-тестов на COVID-19, то их можно сделать в городских учреждениях здравоохранения, а именно: КП «Больница №1», КП «Больница №2 им. В. П. Павлусенко», КП «Детская больница имени В. И. Башека», - говорится в сообщении.

Адреса забора крови:
 
  • КП «Больница №1» - поликлиника №1, ул. Б. Бердичевская, 32
  • КП «Больница №2» - поликлиника, ул. Л. Украинки, 16
  • КП «Детская больница» - стационар, ул. Шевченко 2А.

Стоимость исследования на Ig M и Ig G составляет от 119 до 125 грн за штуку. Дополнительно оплачивается забор крови из вены, стоит 32-38 грн.

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяются иммуноглобулины М и G (Ig M и Ig G). Наличие Ig M свидетельствует о том, что человек сейчас болеет коронавирусной инфекцией. Наличие Ig G означает, что он уже переболел или заразился вирусом и у нее выработался к нему иммунитет.

Кроме того, на базе детской поликлиники в тестовом режиме сейчас работает ПЦР-лаборатория. При введении ее в полную эксплуатацию стоимость одного исследования составит 780 грн при одновременном обращении 80 и более человек и 1330 грн при индивидуальных обращениях.
Тэги: анализ, тест, Житомир, covid19, больницы
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:19:39, Сегодня [Материал]
+1

Как вам не стыдно продавать тесты? Вы для этого ганяете постоянно Мрию за границу? Мошенники !
yahimsol
3 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 14:15:11, Сегодня [Материал]
+1

А че там в Хабаровске?
melan
2 melan (melan)   • 13:39:22, Сегодня [Материал]
+2

Интересная картина вырисовывается. Сейчас введут обязательное тестирование как флюрографию, и получат хороший источник заработка.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus