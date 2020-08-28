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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 28 » 16:53:32

В центре Житомире установят интерактивную туристическую стелу

Сегодня, 16:59:32 172 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомире установят интерактивную туристическую стелу

 В центре Житомира установят первый в области сенсорный экран с информацией для жителей города и путешественников. Об этом в Facebook информирует Житомирский областной туристический информационный центр.

"В Житомире появится первая в области туристическая стела. Это сенсорный киоск, оснащенный Wi-Fi и запрограммированный делиться актуальной информацией с жителями Житомира и туристами", - говорится в сообщении.

Cтелу установят возле облгосадминистрации на площади им. С.П. Королёва. Там все желающие смогут узнать о мероприятиях, туристических объектах, маршрутах и отсканировать QR-коды на виртуальные туры и аудиогиды.

В тестовом режиме стела будет работать на украинском, а дальше планируют добавить еще как минимум 5 языков.
Тэги: туризм, Житомир
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