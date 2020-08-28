В центре Житомире установят интерактивную туристическую стелу

В центре Житомира установят первый в области сенсорный экран с информацией для жителей города и путешественников. Об этом в Facebook
информирует Житомирский областной туристический информационный центр.
"В Житомире появится первая в области туристическая стела. Это сенсорный киоск, оснащенный Wi-Fi и запрограммированный делиться актуальной информацией с жителями Житомира и туристами"
, - говорится в сообщении.
Cтелу установят возле облгосадминистрации на площади им. С.П. Королёва. Там все желающие смогут узнать о мероприятиях, туристических объектах, маршрутах и отсканировать QR-коды на виртуальные туры и аудиогиды.
В тестовом режиме стела будет работать на украинском, а дальше планируют добавить еще как минимум 5 языков.