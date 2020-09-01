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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 1 » 16:46:55

Суд наложил арест на 43 000 норок, которых содержат на ферме под Житомиром

Сегодня, 16:57:55 456 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд наложил арест на 43 000 норок, которых содержат на ферме под Житомиром

 Суд наложил арест на 43 000 норок, содержащихся на звероферме в пригороде Житомира. Об этом 1 сентября сообщила прокуратура Житомирской области.

Напомним, 5 ноября 2019 года Житомирский окружной административный суд принял решение о временном закрытии меховой фермы в селе Сингуры Житомирского района.

Однако выяснилось, что вопреки решению суда норковая ферма продолжала работать. 20 августа 2020 года с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Полесского округа были проведены санкционированные обыски на территории зверофермы и в офисе частного предприятия.

"Во время обысков обнаружены и изъято бухгалтерские документы, иную официальную и черновую документацию. На звероферме также выявлено более 43 тыс. норок, содержащихся без соблюдения установленных требований", - информирует прокуратура.

Прокуратура подала ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые документы и имущество.
 

"Постановлением следователя судьи Богунского районного суда г. Житомира наложен арест на более 43 000 норок, шеды (помещения, в которых находятся животные), транспортные средства, документы по осуществлению деятельности на звероферме", - сообщила прокуратура Житомирщины.


Как сообщалось, в Житомире активисты через суд добиваются закрытия меховой фермы в селе Сингуры Житомирского района, поскольку считают, что норковая ферма загрязняет окружающую среду, осуществляя свою деятельность без соответствующих разрешений. Экологи также уверены, что работа фермы вредит окружающей среде.
Тэги: Житомир, арест, норки, ферма, суд
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:39:30, Сегодня [Материал]
+1

Это здорово. А кто их всё это время содержать будет?
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