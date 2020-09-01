Суд наложил арест на 43 000 норок, которых содержат на ферме под Житомиром

Суд наложил арест на 43 000 норок, содержащихся на звероферме в пригороде Житомира. Об этом 1 сентября сообщила прокуратура Житомирской области.
Напомним, 5 ноября 2019 года Житомирский окружной административный суд принял решение о временном закрытии
меховой фермы в селе Сингуры Житомирского района.
Однако выяснилось, что вопреки решению суда норковая ферма продолжала работать
. 20 августа 2020 года с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Полесского округа были проведены санкционированные обыски на территории зверофермы и в офисе частного предприятия.
"Во время обысков обнаружены и изъято бухгалтерские документы, иную официальную и черновую документацию. На звероферме также выявлено более 43 тыс. норок, содержащихся без соблюдения установленных требований"
, - информирует прокуратура.
Прокуратура подала ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые документы и имущество.
"Постановлением следователя судьи Богунского районного суда г. Житомира наложен арест на более 43 000 норок, шеды (помещения, в которых находятся животные), транспортные средства, документы по осуществлению деятельности на звероферме", - сообщила прокуратура Житомирщины.
Как сообщалось, в Житомире активисты через суд добиваются закрытия меховой фермы в селе Сингуры
Житомирского района, поскольку считают, что норковая ферма загрязняет окружающую среду, осуществляя свою деятельность без соответствующих разрешений. Экологи также уверены, что работа фермы вредит окружающей среде.