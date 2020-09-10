Житомирская мэрия похвалилась новыми троллейбусами: их уже 16. ФОТО

"Сейчас возникают проблемы с выездом из некоторых районов, например: Крошня и микрорайон Полевая. Поэтому завтра в микрорайон Крошня запустят дополнительные 4 единицы электротранспорта, на Полевую - 2 единицы ... Прошу льготников воздержаться от поездок в городском транспорте утром в часы пик и дать возможность ученикам доехать до школ и работающим людям - на работу. На сегодня карантинные меры не отменены", - прокомментировал Шевчук.