Житомирская мэрия похвалилась новыми троллейбусами: их уже 16. ФОТО

В Житомир приехали новые троллейбусы "БКМ". В распоряжении КП "Житомирское троллейбусное-трамвайное управление" их теперь уже 16. Как сообщал "Журнал Житомира
", новые единицы электротранспорта уже прошли обкатку и завтра выйдут на городские маршруты
.
Заместитель городского головы Александр Шевчук отметил, что дополнительные единицы техники распределили в районы, которые больше всего в этом нуждаются.
"Сейчас возникают проблемы с выездом из некоторых районов, например: Крошня и микрорайон Полевая. Поэтому завтра в микрорайон Крошня запустят дополнительные 4 единицы электротранспорта, на Полевую - 2 единицы ... Прошу льготников воздержаться от поездок в городском транспорте утром в часы пик и дать возможность ученикам доехать до школ и работающим людям - на работу. На сегодня карантинные меры не отменены", - прокомментировал Шевчук.
Новые троллейбусы безопасны, удобны для маломобильных групп населения и просты в эксплуатации. Стоимость одного троллейбуса - 187 800 евро. К концу года Житомир должен получить еще 34 машины
.
Напомним, мэр Житомира призвал пенсионеров утром, по возможности, не пользоваться общественным транспортом
и дать возможность доехать житомирянам на работу и учебу.
ФОТО: Житомирский городской совет
по-друге — тендер був міжнародний, бо профінансований ЄБРР