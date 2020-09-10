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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 10 » 17:47:02

Житомирская мэрия похвалилась новыми троллейбусами: их уже 16. ФОТО

Сегодня, 17:48:02 720 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская мэрия похвалилась новыми троллейбусами: их уже 16. ФОТО

 В Житомир приехали новые троллейбусы "БКМ". В распоряжении КП "Житомирское троллейбусное-трамвайное управление" их теперь уже 16. Как сообщал "Журнал Житомира", новые единицы электротранспорта уже прошли обкатку и завтра выйдут на городские маршруты.

Заместитель городского головы Александр Шевчук отметил, что дополнительные единицы техники распределили в районы, которые больше всего в этом нуждаются.
 

"Сейчас возникают проблемы с выездом из некоторых районов, например: Крошня и микрорайон Полевая. Поэтому завтра в микрорайон Крошня запустят дополнительные 4 единицы электротранспорта, на Полевую - 2 единицы ... Прошу льготников воздержаться от поездок в городском транспорте утром в часы пик и дать возможность ученикам доехать до школ и работающим людям - на работу. На сегодня карантинные меры не отменены", - прокомментировал Шевчук.


Новые троллейбусы безопасны, удобны для маломобильных групп населения и просты в эксплуатации. Стоимость одного троллейбуса - 187 800 евро. К концу года Житомир должен получить еще 34 машины.

Напомним, мэр Житомира призвал пенсионеров утром, по возможности, не пользоваться общественным транспортом и дать возможность доехать житомирянам на работу и учебу.













ФОТО: Житомирский городской совет
Тэги: троллейбус, ТТУ, Житомир
Комментариев: 5
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:37:37, Сегодня [Материал]
-1

«Львовские автобусные заводы» (стоимость троллейбуса ЛАЗ 1,349 млн. грн., длина -12м). Чому Білоруськи?
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 20:59:04, Сегодня [Материал]
+3

по-перше — ЛАЗ давно закрився
по-друге — тендер був міжнародний, бо профінансований ЄБРР
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 21:00:08, Сегодня [Материал]
+3

ЖЖ не показав, але на «сусідньому сайті» купа фоток де ці тролейбуси освячує піп
Фиалка
4 Анна (Фиалка)   • 21:24:28, Сегодня [Материал]
0

А для чего? Кто мне объяснит цель сего действа? Чем руководствуется и на что рассчитывает тот, кто заказывает этот ритуал у церкви? Они, эти троллейбусы, не будут ломаться, там не будет распостраняться ковид или что???
Фиалка
5 Анна (Фиалка)   • 21:37:00, Сегодня [Материал]
0

По поводу того, что новые троллейбусы удобны - не соглашусь. Довелось один раз проехать. Такое впечатление, что салон намного уже наших старых троллейбусов. Места в середине салона находятся на возвышении, где нет рядом поручней. Наблюдала, как бабушка пока взобралась на это сидение, троллейбус выполнял поворот и ей не за что было ухватиться, что бы не упасть. Люди в проходе между сиденьями не могут разминуться, мало места. Поручни, которые сверху очень высоко, не все могут дотянуться. Ну а уж эти висячие петли для держания, не знаю, на кого рассчитаны. За нее даже если и возмешься, то устойчивости не получишь, а будешь болтаться при любом маневре машины.
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