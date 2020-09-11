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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 11 » 10:19:20

Жуткое ДТП на «Варшавке»: легковушка улетела в кювет и перевернулась, погиб пассажир

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Жуткое ДТП на «Варшавке»: легковушка улетела в кювет и перевернулась, погиб пассажир

 В Олевском районе Житомирской области в ДТП погиб мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября на 208 км автодороги Киев-Ковель. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"На 208 км автодороги Киев-Ковель водитель автомобиля Opel Astra, 45-летний житель Николаевской области, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - информирует полиция.


В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля.

Их доставили в Олевскую райбольницу для оказания помощи. К сожалению, через несколько часов пассажир автомобиля, 59-летний житомирянин, от полученных травм скончался.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП.

Тэги: Житомирская область, дтп
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