Жуткое ДТП на «Варшавке»: легковушка улетела в кювет и перевернулась, погиб пассажир

В Олевском районе Житомирской области в ДТП погиб мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября на 208 км автодороги Киев-Ковель. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"На 208 км автодороги Киев-Ковель водитель автомобиля Opel Astra, 45-летний житель Николаевской области, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - информирует полиция.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля.
Их доставили в Олевскую райбольницу для оказания помощи. К сожалению, через несколько часов пассажир автомобиля, 59-летний житомирянин, от полученных травм скончался.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП.