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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 14 » 08:25:50

В Житомире 13-летний мальчик за рулем тягача устроил ДТП и перегородил улицу. ФОТО

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В Житомире 13-летний мальчик за рулем тягача устроил ДТП и перегородил улицу. ФОТО

 В Житомире произошло необычное ДТП: 13-летний мальчик находясь за рулем огромного тягача, не справился с управлением и въехал в ограждение частного дома.

Инцидент произошел 13 августа на перекресте улиц Гагарина и Бальзаковская, информирует один из Talegram-каналов.
 

В результате ДТП поврежден забор и асфальт, а также было заблокировано движение транспорта по улице.

К счастью, ни юный водитель, ни кто-либо другой не пострадали. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции.









ФОТО: 20 хвилин
Тэги: дтп, Житомир, мальчик
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