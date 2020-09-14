В Житомире 13-летний мальчик за рулем тягача устроил ДТП и перегородил улицу. ФОТО

В Житомире произошло необычное ДТП: 13-летний мальчик находясь за рулем огромного тягача, не справился с управлением и въехал в ограждение частного дома.
Инцидент произошел 13 августа на перекресте улиц Гагарина и Бальзаковская, информирует один из Talegram-каналов
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В результате ДТП поврежден забор и асфальт, а также было заблокировано движение транспорта по улице.
К счастью, ни юный водитель, ни кто-либо другой не пострадали. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции.
ФОТО: 20 хвилин