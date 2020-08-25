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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 25 » 14:46:53

В Житомире ребенок на самокате попал под машину: момент ДТП зафиксировали камеры

Вчера, 15:19:05 1953 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире ребенок на самокате попал под машину: момент ДТП зафиксировали камеры

 В Житомире мальчик на самокате выехал на проезжую часть и был сбит автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа возле центрального автовокзала.

Момент аварии попал на камеры Городского информационного центра.

На записи с камеры наблюдения видно, как мальчик на самокате начал пересекать улицу Киевскую на "зеленый" свет. Буквально через секунду загорелся "красный" и посреди улицы мальчика на самокате сбила машина.



10-летний ребенок в среднем состоянии был доставлен ​​в областную детскую больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Как сообщал "Журнал Житомира", подобное ДТП произошло на днях на улице Параджанова, там под колеса автомобиля попал юный велосипедист.
Тэги: дтп, мальчик, Житомир, самокат
Комментариев: 15
victorio
1 Виктор (victorio)   • 15:26:03, Вчера [Материал]
-2

уже тысячи раз писалось, обговаривалось, создавались рабочие группы, разрабатывались проекты.... НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ПОЛОС!!!!!!!
Постройте подземный переход, опустите туда всех пешеходов, всю торговлю, все проблемы!
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 15:37:55, Вчера [Материал]
+4

що за дурня? може, але з облаштуванням "острівців", нормальної розмітки і таймінгу переходу. "підземка" - це вже архаїзм. місто для людей, вони не мають спускатися під землю, щоб перейти вулицю у середмісті.

а щодо ДТП: дітям потрібно бути уважнішими, а батьки мають все ж таки навчити, що ПІШОХІДНИЙ перехід на те й пішохідний, що його переходять, а не катають на велосипедах/самокатах.
victorio
3 Виктор (victorio)   • 15:47:33, Вчера [Материал]
-1

На проспекте (от бывшей Максютова и до "ялынки") сколько острівців ? Статистику сбитых пешеходов! В студию! Это не выход!!!!
Обводить каждого сбитого пешехода белой краской и обновлять вместе с разметкой, ставить ситилайты с жмурами на обочинах, каждому пешеходу присавлять персонального инструктора по ПДД?
CPTN
5 AntiHype (CPTN)   • 15:53:02, Вчера [Материал]
-5

Загонять народ под землю - не выход. Нужно ограничивать скорость путем создания помех для ТС. Это может быть что угодно, сужения дорог, острова безопасности и т/д/.

На видео четко видно, что мудак - водитель.
victorio
6 Виктор (victorio)   • 16:02:05, Вчера [Материал]
+3

Протри глаза и посмотри! Дитё выехало на проезжую часть из за автобуса не убедившись в безопасности перехода через дорогу. (на лево-право не смотрел) . Водителю в момент столкновения уже был зелёный.
CPTN
12 AntiHype (CPTN)   • 17:30:03, Вчера [Материал]
0

Протер, малой на зеленый начинал движение. Да он делал это опасно. Но мудак на ржавом корыте гнался на желтый 100%. Так быстро зеленый не включается, если светофор настроен корректно.

Минусуйте дальше, любители погонять по городу. Ваших детей точно также, будут убивать на дорогах.
Hoakina
15 Марина (Hoakina)   • 21:27:02, Вчера [Материал]
+1

На 12. А дитину чому не навчили батьки, що через перехід треба йти, а не їхати. Нещодавно бачила от такого хлопчину, увага, на елестросамокаті! хтось же його купив і пустив їхати по дорозі. Та його здути може, як автобус поруч проїде на швидкості.
Вано
8 Вано (Вано)   • 16:32:58, Вчера [Материал]
0

На Чулочной фабрике есть переход, а толку? Всё равно куча народу валит напрямую.
victorio
9 Виктор (victorio)   • 16:37:02, Вчера [Материал]
0

вот тех кто "валит напрямую" и штрафовать! И пофиг сколько костей у тебя поломано! Сам себе гипс оплачиваешь и автолюбителю оплати ремонт авто. Кто нарушил тот и платит.
google
13 Гугиль (google)   • 20:12:15, Вчера [Материал]
+1

Регулируемый - может быть!
А не регулируемый через 6 полос - ЗЛО!
Это результат бездарной политики власти, ГАИшников взяточников, которые права продают, безотвественность таких горе-водителей, куча оленей нетрезвых за рулем, дырявые дороги, отсутствие разметки, отсутствие и не логические опасные знаки, в том числе пофигиты родители которые не учат чадо правилам на дороге....пока эту срань не порешают - то вот такие будут результаты.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:48:33, Вчера [Материал]
+6

у водилы не было шансов...
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:24:36, Вчера [Материал]
+1

Сколько я таких пацанов каждый день вижу.... Потенциальные суицидники.
bobrikov
10 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:39:41, Вчера [Материал]
+5

Вылетел на скейте на красный цвет и еще из-за автобуса... он может первый шаг на скейте сделал на "мигающий зеленый" но не на зеленый, да и вообще на мигающий зеленый нужно заканчивать переход а не начинать..... как по мне мальчик не прав: 1. начал на мигающий 2. на скейте по пешеходному нельзя как и на велосипеде.... может если бы он просто шел водитель успел бы среагировать.....
Водителю не повезло, но я обычно притормаживаю перед автобусами мало ли кто от туда выпрыгнет.
Pound
11 Life is life (Pound)   • 16:52:53, Вчера [Материал]
0

А подивіться на ці Королєвішни з телефоном, вона дійсно йде по зебрі, але ніколи не гляне шо там їде чи не їде.
ToniGRIM
14 Антон (ToniGRIM)   • 20:45:20, Вчера [Материал]
0

Истественный отбор, а так родителям дать люлей за распиздяйничество своего отпрыска.
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