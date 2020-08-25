В Житомире ребенок на самокате попал под машину: момент ДТП зафиксировали камеры

В Житомире мальчик на самокате выехал на проезжую часть и был сбит автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа возле центрального автовокзала.
Момент аварии попал на камеры Городского информационного центра
.
На записи с камеры наблюдения видно, как мальчик на самокате начал пересекать улицу Киевскую на "зеленый" свет. Буквально через секунду загорелся "красный" и посреди улицы мальчика на самокате сбила машина.
10-летний ребенок в среднем состоянии был доставлен в областную детскую больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Как сообщал "Журнал Житомира
", подобное ДТП произошло на днях на улице Параджанова, там под колеса автомобиля попал юный велосипедист
.
Постройте подземный переход, опустите туда всех пешеходов, всю торговлю, все проблемы!
а щодо ДТП: дітям потрібно бути уважнішими, а батьки мають все ж таки навчити, що ПІШОХІДНИЙ перехід на те й пішохідний, що його переходять, а не катають на велосипедах/самокатах.
Обводить каждого сбитого пешехода белой краской и обновлять вместе с разметкой, ставить ситилайты с жмурами на обочинах, каждому пешеходу присавлять персонального инструктора по ПДД?
На видео четко видно, что мудак - водитель.
Минусуйте дальше, любители погонять по городу. Ваших детей точно также, будут убивать на дорогах.
А не регулируемый через 6 полос - ЗЛО!
Это результат бездарной политики власти, ГАИшников взяточников, которые права продают, безотвественность таких горе-водителей, куча оленей нетрезвых за рулем, дырявые дороги, отсутствие разметки, отсутствие и не логические опасные знаки, в том числе пофигиты родители которые не учат чадо правилам на дороге....пока эту срань не порешают - то вот такие будут результаты.
Водителю не повезло, но я обычно притормаживаю перед автобусами мало ли кто от туда выпрыгнет.