В Житомире водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП

В Житомире на улице Чудновской водитель ВАЗа сбил ребенка и скрылся с места аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня около 14:30.
По информации полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2105 наехал на 9-летнего мальчика, который переходил автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «Скорую» и полицию на место происшествия вызвали свидетели.
Как стало известно «Журналу Житомира
», медики диагностировали у мальчика травму руки и оказали помощь без госпитализации.
Полицейские опросили очевидцев происшествия и позже на одной из улиц Житомира остановили водителя-участника ДТП, 33-летнего житомирянина. По его словам, после наезда мальчик сообщил, что с ним все в порядке, поэтому мужчина решил покинуть место происшествия.
В настоящее время идет установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовные производства начаты по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.