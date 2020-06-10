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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 10 » 12:24:12

В Житомире водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП

Вчера, 12:35:12 1719 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП

 В Житомире на улице Чудновской водитель ВАЗа сбил ребенка и скрылся с места аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня около 14:30.

По информации полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2105 наехал на 9-летнего мальчика, который переходил автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «Скорую» и полицию на место происшествия вызвали свидетели.

Как стало известно «Журналу Житомира», медики диагностировали у мальчика травму руки и оказали помощь без госпитализации.

Полицейские опросили очевидцев происшествия и позже на одной из улиц Житомира остановили водителя-участника ДТП, 33-летнего житомирянина. По его словам, после наезда мальчик сообщил, что с ним все в порядке, поэтому мужчина решил покинуть место происшествия.

В настоящее время идет установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовные производства начаты по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: мальчик, дтп, Житомир
Комментариев: 3
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 12:41:03, Вчера [Материал]
+10

Что-то ЖЖ молчит о новости про Кропачова, который сбил насмерть человека и которого не могут с 2018 года привлечь к ответственности. А тем временем следствие продлили до 25.11.2020 года. Вот так вот мусолят 2 года, переливая из пустого в порожнее. Ну да, это ж депутат...
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:40:56, Вчера [Материал]
+4

мне вот тоже интересно что с этим ублюдком происходит
DomA
3 Владимир (DomA)   • 15:17:16, Вчера [Материал]
0

мабуть бляха?) а ніт
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