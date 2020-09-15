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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 15 » 17:26:26

В Житомире на перекрестке столкнулись два автомобиля и протаранили забор дома. ФОТО

Сегодня, 17:27:26 1225 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на перекрестке столкнулись два автомобиля и протаранили забор дома. ФОТО

 В Житомире 15 сентября на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского столкнулись два автомобиля и въехали в забор частного дома.

Авария произошла на месте, где в конце 2018 года автомобиль скорой также влетел в забор, передает Житомир инфо.
 

«На перекрестке Мазепы и Домбровского снова авария: две машины въехали в забор. Это на том же месте, где когда-то «скорая» лежала. Я ходил в мэрию, писал, чтобы установили отбойник. Мне написали, мол, мы посчитали, но денег нет, будут деньги, мы вам что-то поставим. Уже не одно ДТП было, это сколько еще нужно, чтобы на это обратили хоть какое-то внимание», - возмущается житель дома, в забор которого влетели автомобили.


В патрульной полиции Житомирской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

«На перекрестке улиц Домбровского и Мазепы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Пострадавших лиц нет. Патрульные полицейские оформили протокол по статье 124 КУпАП», - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.













ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 4
RaID
1 Сергій (RaID)   • 17:38:03, Сегодня [Материал]
+3

От дивина. Раніше ті ж експерти з армією прихильників казали що потрібен світлофор. А виявляється магічна лампочка не може зупиняти авто. То може світлофори це не панацея і варто задуматись? Чи все що міська комісія вміє це тикати світлофори на кожному кроці?
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 18:11:43, Сегодня [Материал]
0

Форда после аварии морду скотчем решили отремонтировать?
den2016
3 Деня (den2016)   • 19:39:59, Сегодня [Материал]
+1

Это американец) Он такой и приехал)))
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 23:06:23, Сегодня [Материал]
0

ну что експерты, кто из них "лэтив бильше сотни"?
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