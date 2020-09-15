В Житомире на перекрестке столкнулись два автомобиля и протаранили забор дома. ФОТО

В Житомире 15 сентября на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского столкнулись два автомобиля и въехали в забор частного дома.
Авария произошла на месте, где в конце 2018 года автомобиль скорой
также влетел в забор, передает Житомир инфо
.
«На перекрестке Мазепы и Домбровского снова авария: две машины въехали в забор. Это на том же месте, где когда-то «скорая» лежала. Я ходил в мэрию, писал, чтобы установили отбойник. Мне написали, мол, мы посчитали, но денег нет, будут деньги, мы вам что-то поставим. Уже не одно ДТП было, это сколько еще нужно, чтобы на это обратили хоть какое-то внимание», - возмущается житель дома, в забор которого влетели автомобили.
В патрульной полиции Житомирской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
«На перекрестке улиц Домбровского и Мазепы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Пострадавших лиц нет. Патрульные полицейские оформили протокол по статье 124 КУпАП»
, - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.
ФОТО: Житомир инфо