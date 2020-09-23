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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 23 » 12:03:56

В Житомире миллион гривен потратят на нанесение дорожной разметки

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В Житомире миллион гривен потратят на нанесение дорожной разметки

 КП «Управління автомобільних шляхів» провело тендер и собирается заключить договор на нанесение дорожной разметки краской на улицах и площадях Житомира.

В аукционе, который состоялся 16 сентября, приняли участие две фирмы: ООО «Трафік Менеджмент Груп» с окончательной предложением в 1 млн 49,990 тыс. грн и ООО «Дор Вектор», предложение которого была лишь на 10 грн дороже, передает Житомир инфо.

21 сентября КП «УАШ» опубликовало сообщение о намерении заключить договор с победителем торгов ООО «Трафік Менеджмент Груп».

В тендерной документации содержится перечень улиц Житомира, где планируется нанести дорожную разметку краской. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.


Тэги: тендер, Житомир, разметка
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