Компания со Львова нарисует на улицах Житомира новую дорожную разметку

КП "Управління автомобільних шляхів" городского совета провело тендер на услуги по нанесению дорожной разметки на улицах Житомира.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составила 1 млн 345 тыс. грн.
В тендере приняли участие 4 компании. Победу одержало ООО "Трафік Менеджмент Груп" с предложением 1 млн 148 тыс. грн. 24 мая КП "УАШ" заключило договор с подрядчиком.
По условиям технического задания, подрядчик должен приступить к выполнению работ при благоприятных погодных условиях в течение 5-ти дней с даты получения заказа в том числе в выходные, предпраздничные и праздничные дни. Все работы должны быть завершены до 31 декабря 2021 года. В документации отсутствует перечень улиц, на которых обновят разметку.
ООО "Трафік Менеджмент Груп"
основано в 2015 году во Львове. Специализируется компания на строительстве дорог и автострад, уставный капитал предприятия – 654 тыс. грн. Владельцами компании являются Остап Буденкевич и Эвелина Кульчинская.