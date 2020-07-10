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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 10 » 17:48:13

Стало известно, на каких улицах Житомира нарисуют новую разметку: список

Вчера, 17:50:13 799 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стало известно, на каких улицах Житомира нарисуют новую разметку: список

 Коммунальное предприятие Житомирского городского совета провело тендер и заключило договор на услуги по нанесению дорожной разметки на улицах и площадях города.

За нанесение разметки на 62 улицах, бульварах и площадях Житомира планировали заплатить 1,7 млн грн. Как сообщает Житомир инфо, в ходе электронных торгов большинство участников значительно снизили свои первоначальные предложения и самым выгодным стало предложение черниговской фирмы ООО «Транс Лайн Групп», которая предложила выполнить предусмотренный техническим заданием объем работ за 956 тыс. 994 грн.

24 июня КП «УАШ» признало ООО «Транс Лайн Групп» победителем торгов и 10 июля заключило с ним договор.

По условиям договора, подрядчик в течение строительного периода 2020 года (при содействии погодных условий) нанести дорожную разметку на улицах, перечень которых содержится в приложении к данному договору. Кроме того, фирма-подрядчик гарантирует качество нанесения разметки краской с гарантийным сроком 6 месяцев.



Тэги: тендер, разметка, Житомир
Комментариев: 2
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 17:56:01, Вчера [Материал]
-1

Правильно. Прямо в ямы и наносите...
RaID
2 Сергій (RaID)   • 18:17:25, Вчера [Материал]
0

Нову? Чи таки стару, але оновлять?
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