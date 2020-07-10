Стало известно, на каких улицах Житомира нарисуют новую разметку: список

Коммунальное предприятие Житомирского городского совета провело тендер и заключило договор на услуги по нанесению дорожной разметки на улицах и площадях города.
За нанесение разметки на 62 улицах, бульварах и площадях Житомира планировали заплатить 1,7 млн грн. Как сообщает Житомир инфо
, в ходе электронных торгов большинство участников значительно снизили свои первоначальные предложения и самым выгодным стало предложение черниговской фирмы ООО «Транс Лайн Групп», которая предложила выполнить предусмотренный техническим заданием объем работ за 956 тыс. 994 грн
.
24 июня КП «УАШ» признало ООО «Транс Лайн Групп» победителем торгов и 10 июля заключило с ним договор.
По условиям договора, подрядчик в течение строительного периода 2020 года (при содействии погодных условий) нанести дорожную разметку на улицах, перечень которых содержится в приложении к данному договору. Кроме того, фирма-подрядчик гарантирует качество нанесения разметки краской с гарантийным сроком 6 месяцев.