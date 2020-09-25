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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 25 » 17:33:41

Бывшие работники житомирской миграционной службы совместно с киевлянами «штамповали» фальшивые документы. ФОТО

Сегодня, 17:45:41 181 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бывшие работники житомирской миграционной службы совместно с киевлянами «штамповали» фальшивые документы. ФОТО

 Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность межрегиональной группы, которая подделывала документы государственного образца. В группу входили двое жителей Житомирщины - бывшие работники миграционной службы.
 

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили двое жителей Киевской области, которые делали "липовые"документы. Двое жителей Житомирщины, бывших работников миграционной службы отвечали за работу с "клиентами". Для изготовления фальшивых документов дельцы обустроили два цеха в частных домах в небольших поселках городского типа в Киевской области", - информирует СБУ.


По заказу дельцы делали, в частности, паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, технические паспорта, акты на право собственности на землю. Ежемесячно они "обслуживали" до полусотни клиентов, в том числе иностранцев.

По данным спецслужбы, стоимость фальшивых документов варьировала в зависимости от его вида, максимальную цену злоумышленники установили на "полный пакет" - $10 000. Паспорт гражданина Украины стоил 1500 американских долларов, ID-карта - вдвое дороже.
 

"Во время проведения пяти санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов и в цехах правоохранители изъяли 30 готовых документов, в частности паспорта граждан Украины и почти 700 бланков для изготовления новых фальшивок. В ходе следственных действий также обнаружено голографические защитные элементы, поддельные штампы и печати украинских госучреждений, компьютерную технику и флэш-носители с образцами документов и информации о "клиентах", технику для подделки документов. Изъятые доказательства направлены на криминалистическую экспертизу. Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - сообщила спецслужба.














ФОТО: СБУ
Тэги: документы, подделка, СБУ
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