Бывшие работники житомирской миграционной службы совместно с киевлянами «штамповали» фальшивые документы. ФОТО

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили двое жителей Киевской области, которые делали "липовые"документы. Двое жителей Житомирщины, бывших работников миграционной службы отвечали за работу с "клиентами". Для изготовления фальшивых документов дельцы обустроили два цеха в частных домах в небольших поселках городского типа в Киевской области", - информирует СБУ.

"Во время проведения пяти санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов и в цехах правоохранители изъяли 30 готовых документов, в частности паспорта граждан Украины и почти 700 бланков для изготовления новых фальшивок. В ходе следственных действий также обнаружено голографические защитные элементы, поддельные штампы и печати украинских госучреждений, компьютерную технику и флэш-носители с образцами документов и информации о "клиентах", технику для подделки документов. Изъятые доказательства направлены на криминалистическую экспертизу. Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - сообщила спецслужба.