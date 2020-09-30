Дождливый день в Житомире начался с двух ДТП на Чудновском мосту. ФОТО

Утром, 30 сентября, в Житомире на Чудновском мосту произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает один из Telegram-каналов
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Известно, что около 9 часов на улице Качиньского столкнулись две легковушки. Автомобили получили механические повреждения, к счастью водители не пострадали.
Через час водитель еще одного легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с отбойником.
На месте ДТП сейчас работает патрульная полиция, возможны перебои в движении общественного транспорта.
асфальт такой
Новый асфальт гладкий, по новой технологии а старый со щебёнкой наружу. У "старой" технологии, со щебёнкой наружу хорошее сцепление с дорогой и на нём дольше не образуется колея. Минусы - шумность от резины и вместо колеи образуются обычно ямы и трещины поперёк полотна. Плюсы у новой технологии это бесшумность, ям меньше. Минусы колея, скользкое покрытие. По деньгам они обходятся одинаково, но делать по старой технологии трудозатратней и дольше.