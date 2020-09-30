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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 30 » 10:22:04

Дождливый день в Житомире начался с двух ДТП на Чудновском мосту. ФОТО

Сегодня, 11:02:04 912 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дождливый день в Житомире начался с двух ДТП на Чудновском мосту. ФОТО

 Утром, 30 сентября, в Житомире на Чудновском мосту произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

Известно, что около 9 часов на улице Качиньского столкнулись две легковушки. Автомобили получили механические повреждения, к счастью водители не пострадали.



Через час водитель еще одного легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с отбойником.

На месте ДТП сейчас работает патрульная полиция, возможны перебои в движении общественного транспорта.
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 5
RaID
1 Сергій (RaID)   • 11:25:39, Сегодня [Материал]
+2

Аквапланування?
den2016
2 Деня (den2016)   • 11:30:21, Сегодня [Материал]
0

Лысая резина
radio-fan-zt
3 зяблик (radio-fan-zt)   • 11:36:10, Сегодня [Материал]
+2

Не саме аквапланування, просто новий гладкий асфальт і вода, він слизький, а наші водії ідуть там 70-80км, на лисій старій гумі. Там на легковому авто і добрій гумі на сухому при 70 вже відчвається знос осі, але ніхто цього не розуміє.
RaID
4 Сергій (RaID)   • 12:08:42, Сегодня [Материал]
0

ну це і називається аквапланування, чим лисіша гума тим при меньшій швидкості воно настає. Якщо всі валять як у суху погоду, і на лисій гумі, то привіт поплили
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:06:44, Сегодня [Материал]
0

ага, у колхозной ельки лыса гума......

асфальт такой
Новый асфальт гладкий, по новой технологии а старый со щебёнкой наружу. У "старой" технологии, со щебёнкой наружу хорошее сцепление с дорогой и на нём дольше не образуется колея. Минусы - шумность от резины и вместо колеи образуются обычно ямы и трещины поперёк полотна. Плюсы у новой технологии это бесшумность, ям меньше. Минусы колея, скользкое покрытие. По деньгам они обходятся одинаково, но делать по старой технологии трудозатратней и дольше.
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