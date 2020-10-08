В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих

В Житомирской области по неизвестным причинам умерли трое военнослужащих Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Командования
в Facebook.
"Во время утреннего построения в одной из воинских частей Командования Сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту. В результате розыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трех военнослужащих без признаков жизни", - говорится в сообщении.
По результатам предварительного осмотра, признаки насильственной смерти и физического воздействия у погибших военнослужащих не обнаружены.
Как сообщает полиция
, тела мужчин обнаружили в квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района.
Умершие военнослужащие это 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец г. Черновцы. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.