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В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих

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В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих

 В Житомирской области по неизвестным причинам умерли трое военнослужащих Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Командования в Facebook.
 

"Во время утреннего построения в одной из воинских частей Командования Сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту. В результате розыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трех военнослужащих без признаков жизни", - говорится в сообщении.


По результатам предварительного осмотра, признаки насильственной смерти и физического воздействия у погибших военнослужащих не обнаружены.

Как сообщает полиция, тела мужчин обнаружили в квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района.

Умершие военнослужащие это 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец г. Черновцы. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирская область, военные, ВСУ, Смерть
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