В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих

"Во время утреннего построения в одной из воинских частей Командования Сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту. В результате розыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трех военнослужащих без признаков жизни", - говорится в сообщении.