Стала известна причина смерти военных-контрактников на Житомирщине

Трое военных-контрактников, тела которых 8 октября были обнаружены в съемной квартире в Житомирской области, отравились угарным газом.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям
.
«8 октября в селе Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)»
, - говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что при этом признаков пожара не было.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 7 октября обнаружили тела трех военнослужащих Сил логистики
Вооруженных Сил Украины.