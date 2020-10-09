Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 09.10.2020    16:19:21
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 9 » 08:53:50

Стала известна причина смерти военных-контрактников на Житомирщине

Сегодня, 08:58:50 1140 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Стала известна причина смерти военных-контрактников на Житомирщине

 Трое военных-контрактников, тела которых 8 октября были обнаружены в съемной квартире в Житомирской области, отравились угарным газом.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«8 октября в селе Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)», - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что при этом признаков пожара не было.

Как сообщал «Журнал Житомира», 7 октября обнаружили тела трех военнослужащих Сил логистики Вооруженных Сил Украины.
 
Тэги: Смерть, военные, Житомирская область, ВСУ
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus