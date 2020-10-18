Ломаченко сенсационно проиграл и потерял все свои чемпионские пояса. ВИДЕО

Василий Ломаченко имел возможность стать абсолютным чемпионом мира. Он владел тремя чемпионскими поясами. И ему надо было победить Теофимо Лопеса в бою за титул IBF. Но Ломаченко проиграл, и потерял свои чемпионские пояса.

Первый раунд прошел максимально неинтересно – минимальное количество ударов. Ломаченко все время ожидал атаку соперника. Но и Лопес не спешил, хотя выбросил 27 ударов. Ломаченко – только 6.

Зато уже во втором раунде Ломаченко провел хорошую атаку, когда нанес тройку ударов. Они достигли цели – подбородок Лопеса. И хотя опять Лопес нанес большее количество ударов, Ломаченко был метким.

Лопес продолжал выбрасывать больше ударов в этом бою. К концу четвертого раунда их было уже 149. Украинец нанес в четыре раза меньше – всего 36. Однако преимущества американца в таком бою не было. Ломаченко эффектно использовал блок. И только несколько раз Лопесу удалось нанести удар в корпус.

Ломаченко и в дальнейшем проводил бой с малым количеством ударов. Но они были меткими. Несмотря на это, у букмекеров начали меняться коэффициенты, и уже в седьмом раунде коэффициент на победу Лопеса был лучше, чем в Ломаченко.

Но в восьмом раунде Ломаченко сумел провести взрывную атаку, несколько раз нанеся прицельные удары по сопернику. Всего за этот раунд каждый второй удар Ломаченко достигал цели. Зато меткость ударов Лопеса даже не составляла треть от нанесенных.

В десятом раунде Ломаченко значительно преобладал соперника. Украинец оказался готовым к столь долгому поединку. Лопес начал уступать ему. А букмекеры снова улучшили коэффициенты на Ломаченко.

За несколько секунд до конца боя арбитру пришлось остановить поединок. В Лопеса оказалась рассеченной бровь. После оказания ему помощи, бой продолжили. Но почти сразу и закончили.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.

Видео боя Ломаченко – Лопес