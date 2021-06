Ломаченко победил нокаутом в кровавом бою и вызвал возмущение из-за флага Украины. ВИДЕО

Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) триумфально вернулся в ринг после 8-месячного перерыва, победив японского боксера Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Поединок в легком весе, после которого Ломаченко досталось из-за флага Украины, прошел в отельном комплексе Virgin Hotels в Лас-Вегасе и завершился техническим нокаутом в 9-м раунде.



Первый раунд прошел в своеобразной разведке. К концу первой минуте Василий сделал резкий выпад и донес свой правый боковой до головы японца.



Под конец раунда Ломаченко столкнулся головой с Накатани и получил серьезное рассечение на лбу. Кровь просто заливала лицо нашего экс-чемпиона. Гематома над правым глазом появилась и у Масайоши.



Лома активничал, демонстрируя свои фирменные смещения с контратакой. Украинец серьезно опережал оппонента в скорости.

Василий не стеснялся одиночных ударов, понимая, что у него немного шансов в серийных атаках против длиннорукого японца.

За 40 секунд до конца третьей трехминутки левый прямой навстречу дошел до головы Масайоши.

Было заметно, что наш соотечественник просто кайфовал в ринге. Он не был таким скованным, как в бою с Лопесом.

К 5-му раунду японский боец начал тоже работать на ногах. Ему было очень сложно попасть серийными ударами по Василию. Он периодически отворачивался спиной и пытался заплесть руки украинцу.

Перед самым гонгом Ломаченко успешно вышел из очередного клинча, отправив Накатани в нокдаун.

Экватор боя прошел при полном доминировании Ломаченко. В середине 6-го раунда уроженец Белгород-Днестровского просто зажал соперника в угол, избивая его и не позволяя уйти в клинч.

Вася не на мгновение не останавливался, раз за разом попадая в голову спортсмена из Японии. У Васи успешно проходили фирменные вертушки, когда после резкого ухода вправо или влево следовал удар в голову.

В 8-м раунде Лома просто гонял Накатани по рингу, периодически работая по корпусу. Анатолий Ломаченко в паузе советовал своему сыну не выключаться после атак и держать дистанцию.

Развязка наступила в 9-й трехминутке. Ломаченко стал просто избивать японца, тот присел на ринг и судья остановил бой.

"Я очень рад, потому что вернулся в ринг победой. Я закончил досрочно. Моя стратегия сработала, я победил, я снова в строю. Все видели, как я это сделал. Все ждут реванш. Я думаю, что реванш с Лопесом обязательно нужно сделать. Если они готовы после своего поединка с Камбососом провести реванш, то мы готовы. Это то, что ждут люди", – сказал украинец.

"Как удалось победить? У меня была стратегия работать вторым номером, так как антропометрия оппонента не позволяла быть первым в ринге. Я контролировал свое плечо и никогда не давал ему резких движений", – добавил наш соотечественник.

