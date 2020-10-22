Геннадій Зубко: «Сухомлин сьогодні не має жодного відношення до «ЄС»

«Сухомлин сьогодні не має жодного відношення до «ЄС», - заявив Геннадій Зубко, керівник виборчої кампанії «Європейської Солідарності» під час інтерв’ю з журналістами Житомира.
Журналіст «Журналу Житомира» Сергій Харчук, запитав: «Житомиряни знають Вас пліч-о-пліч з Сергієм Сухомлиним по передніх виборах, по мистецькому проекту «Культурна версія», по спортивних заходах, у яких ви разом приймали участь. Ви приїжджали у Житомир неодноразово, як Віце-прем’єр-міністр, ви були однодумцями. Сьогодні ваша дружина, кандидат на посаду міського голови Житомира від «ЄС» Людмила Зубко критикує 5-річну діяльність міського голови Сергія Сухомлина, викликає його на дебати. Коли ви перестали бути приятелями чи партнерами?»
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«5 років тому Сергій Сухомлин не просто був у моїй команді, він був висунутий на посаду міського голови Житомира від «БПП». І виграв завдяки підтримці усієї команди. Ви пам’ятаєте, у другому турі була дуже невелика різниця з його конкуренткою, включилась уся команда, і я, як діючий Віце-прем’єр, сюди приїжджав Президент, голова Верховної ради. І казав, що Вінниця буде пасти задніх в порівнянні з Житомиром за наступні 5 років. Він був не просто однодумцем, а в одній команді, та ці 5 років отримував величезну підтримку по всій вертикалі влади.
В якийсь момент він прийняв рішення піти до іншої політичної сили. Я до сих пір не розумію, чому не житомиряни, чому дніпровська політична партія Б.Філатова та Г.Корбана, чому він таке рішення прийняв.
Ми за місяць до виборів пропонували, що якщо Сергій Сухомлин буде балотуватися від житомирян, то партія «ЄС» може його підтримати на міського голову. Відбувалися незрозумілі нам процеси, він рішення не прийняв, та пішов не від житомирян, а від дніпровської партії («Пропозиція»).
У мене теж багато питань до Сергія Сухомлина, до його проектів які були не впроваджені, до тієї ефективності.
Потрібно говорити відверто, сьогодні Сергій Сухомлин не має жодного відношення до «ЄС»,
- заявив Геннадій Зубко