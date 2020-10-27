В пригороде Житомира столкнулись два микроавтобуса, один из них загорелся. ФОТО

В пригороде на трассе Житомир - Чуднов 26 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов.
По предварительной информации, Renault Trafic выехал со второстепенной дороги (Западное шоссе) и не пропустил белый Mercedes, который двигался по главной.
В результате столкновения автомобиля получили серьезные механические повреждения, микроавтобус Mercedes загорелся.
"Горел его моторный отсек. Уже в 15:07 пожарные ликвидировали пожар и не дали огню распространиться по всему транспортному средству", - рассказали спасатели.
Травмы получили оба водителя и пассажиры автомобиля Renault, 56-летняя и 34-летняя житомирянки. Их доставили в лечебные учреждения областного центра.
ФОТО: Житомир онлайн