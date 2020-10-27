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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 27 » 10:56:25

В пригороде Житомира столкнулись два микроавтобуса, один из них загорелся. ФОТО

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В пригороде Житомира столкнулись два микроавтобуса, один из них загорелся. ФОТО

 В пригороде на трассе Житомир - Чуднов 26 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов.

По предварительной информации, Renault Trafic выехал со второстепенной дороги (Западное шоссе) и не пропустил белый Mercedes, который двигался по главной.

В результате столкновения автомобиля получили серьезные механические повреждения, микроавтобус Mercedes загорелся.
 

"Горел его моторный отсек. Уже в 15:07 пожарные ликвидировали пожар и не дали огню распространиться по всему транспортному средству", - рассказали спасатели.


Травмы получили оба водителя и пассажиры автомобиля Renault, 56-летняя и 34-летняя житомирянки. Их доставили в лечебные учреждения областного центра.



ФОТО: Житомир онлайн
Тэги: Житомир, дтп
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