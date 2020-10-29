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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 29 » 16:13:39

В Житомирской области взяли под стражу подозреваемого в развращении 9-летней девочки

Сегодня, 16:37:39 465 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области взяли под стражу подозреваемого в развращении 9-летней девочки

 В Житомирской области взяли под стражу подозреваемого в развращении малолетнего ребенка. Преступление было совершено в мае этого года в одном из населенных пунктов Радомышльского района.

Как рассказали "Журналу Житомира" в прокуратуре, потерпевшая – 9-летняя девочка, которую бабушка-опекун привезла на временное проживание (на время своего пребывания в больнице) к матери, которую лишили родительских прав в отношении этого ребенка.

Пользуясь отсутствием матери, ее 35-летний сожитель неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетнего ребенка.

"В рамках досудебного расследования, ювенальным прокурором Коростышевской местной прокуратуры обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления", – информирует ведомство.

Постановлением Радомышльского районного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: мужчина, развращение, ребенок, Житомирщина
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:08:00, Сегодня [Материал]
+1

Если в самом деле так - удавить тварь.
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