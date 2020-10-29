В Житомирской области взяли под стражу подозреваемого в развращении 9-летней девочки

В Житомирской области взяли под стражу подозреваемого в развращении малолетнего ребенка. Преступление было совершено в мае этого года в одном из населенных пунктов Радомышльского района.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в прокуратуре, потерпевшая – 9-летняя девочка, которую бабушка-опекун привезла на временное проживание (на время своего пребывания в больнице) к матери, которую лишили родительских прав в отношении этого ребенка.
Пользуясь отсутствием матери, ее 35-летний сожитель неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетнего ребенка.
"В рамках досудебного расследования, ювенальным прокурором Коростышевской местной прокуратуры обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления"
, – информирует ведомство.
Постановлением Радомышльского районного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.